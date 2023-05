Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen in Emilia Romagna: sorvolo in elicottero delle zone colpite dall’alluvione

(mi-lorenteggio.com) Bologna, 25 maggio 2023 – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accompagnato il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in visita in Emilia Romagna, durante il sorvolo in elicottero delle zone colpite dall’alluvione. Al termine hanno tenuto un punto stampa dall’aeroporto di Bologna.

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE MELONI

Buonasera a tutti, grazie di essere qui, ma soprattutto un ringraziamento alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per essere venuta in Emilia-Romagna a rendersi personalmente conto della situazione che questa regione sta affrontando, e con lei la Nazione intera.

La voglio ringraziare perché ero con la Presidente von der Leyen nei primi giorni in cui questo disastro è accaduto, al G7 ad Hiroshima, in Giappone. Da subito, la Presidente von der Leyen ha mostrato la sua attenzione, la sua solidarietà, come hanno fatto anche gli altri leader. Voglio anche ringraziare i tanti capi di Stato e di governo che in questi giorni hanno scritto, offrendo la loro solidarietà e la loro disponibilità.

E questa solidarietà è stata anche già dimostrata dal fatto che è stato attivato il Meccanismo europeo di Protezione Civile. Voglio ringraziare Fabrizio Curcio e la Protezione Civile. Hanno già offerto la loro disponibilità nove Stati membri e quindi ci sono già segnali molto concreti di solidarietà dal punto di vista europeo.

Chiaramente il sostegno della Commissione e dell’Unione europea può essere in questa fase molto importante. Nelle prossime settimane, una volta che saremo riusciti a fare una stima complessiva dei danni derivanti dall’alluvione faremo anche la richiesta per l’attivazione del Fondo di solidarietà, previsto proprio per i disastri e le calamità naturali. Purtroppo è un fondo al quale l’Italia ha già dovuto accedere altre volte. Credo che sia stato importante che la Presidente von der Leyen vedesse con i suoi occhi anche l’estensione del problema e i problemi multiformi con i quali abbiamo a che fare, perché avremo bisogno di un occhio di riguardo su questa regione, relativamente anche ai programmi di vario genere e agli altri fondi: dai Fondi di coesione in poi ma penso, ad esempio, a tutto il tema agricolo. Questa è una regione fortemente agricola e c’è bisogno di attenzione per le aziende che oggi sono particolarmente in difficoltà.

Chiaramente la presenza della Presidente von der Leyen è un segnale di disponibilità più che formale e concreto, quindi davvero voglio ancora ringraziarla, lasciarle la parola, non prima di scusarmi se non potrò accompagnarla nel giro che farà per vedere, dopo averlo visto dall’alto, quello che invece è il punto di vista dei cittadini di questa regione. Si recherà a Cesena, noi purtroppo abbiamo il Consiglio dei Ministri, quindi verrà accompagnata, per quello che riguarda il Governo, dal Ministro Fitto. Ovviamente ci sarà anche il Presidente Bonaccini, che pure ringrazio per la sua presenza, la sua disponibilità e la sua attenzione.

Stiamo lavorando molto bene in queste ore. Voglio dire solamente questo alla Presidente von der Leyen: quando io sono venuta qui la scorsa domenica, la cosa che mi ha colpito di più, oltre alla dimensione della devastazione, è stata la reazione della gente. Qui troverai un popolo molto orgoglioso, che si è già rimboccato le maniche, che è già al lavoro per ricostruire, che sta già ricostruendo. Un popolo che non si è abbattuto, che non si rassegna. E questo, come ho già detto in un’altra occasione, mette tutti noi di fronte alla responsabilità di fare del nostro meglio per essere alla loro altezza.

