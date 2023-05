Lo Stabilimento di Rozzano apre le porte ai dipendenti e ai loro familiari per celebrare il centenario di Ecolab

(mi-lorenteggio.com) Rozzano – 27 Maggio 2023 – Per celebrare il traguardo dei 100 anni di Ecolab, lo stabilimento sito a Rozzano apre le porte ai dipendenti e ai loro familiari con una giornata dedicata a festeggiamenti ed attività pensate per adulti e bambini.

Negli anni l’impianto ha investito molto sulla sostenibilità e ciò ha consentito di raggiungere importanti obiettivi, come ridurre il consumo specifico energetico e il consumo d’acqua, grazie alle azioni mirate intraprese.

Sul territorio da più di 50 anni e con una preponderante presenza di personale locale, lo stabilimento conta circa 65 persone e ha una produzione odierna di soli detergenti liquidi per un totale di 40.000 tonnellate l’anno. Tra i principali clienti troviamo grandi marche nel settore alimentare, della ristorazione e della grande distribuzione.

Guidato da Francesca Tonnina, Plant Manager e responsabile di stabilimento, il team di Rozzano si distingue per la sua leadership giovane e al femminile.

L’evento costituisce una grande opportunità per riunire gli oltre150 dipendenti e i familiari che hanno aderito e per riconoscere il loro importante contributo al successo di questi 100 anni. Sono diverse le attività organizzate, tra cui un tour dell’impianto, in cui i partecipanti verranno accompagnati nelle aree di produzione, laboratori e giochi pensati per adulti e bambini, e infine diversi stand dedicati ad argomenti cruciali per l’azienda, come la sostenibilità, la diversità e l’inclusione.

Lo stabilimento di Rozzano

Lo stabilimento di Rozzano – allora Soilax – nasce nel 1970 per la produzione di polveri e diluenti (circa 4.000 ton/anno) e conta 30 dipendenti impiegati la maggior parte provenienti da Rozzano (50%) e zone limitrofe. Nel 1990 diventa Ambra Production per la produzione di detersivi in polvere e liquidi. Nel 1994 viene acquisito da Henkel/Ecolab fino al 2000, in cui rimane solo Ecolab assorbendo il personale dello stabilimento di Lomazzo Henkel. La realtà è sempre stata radicata nel territorio con una preponderante presenza di personale di Rozzano.

Sono stati fatti molti investimenti negli anni che hanno portato alla produzione odierna di soli detergenti liquidi per un totale di 40.000 ton/anno e circa 65 dipendenti (di cui circa il 20% residenti a Rozzano e gli altri in zone limitrofe).

Negli ultimi anni lo stabilimento ha lavorato molto sul tema della sostenibilità, consentendo di ridurre il consumo specifico energetico del 50% e del 30% del consumo d’acqua (rispetto ai consumi del 2016). Durante l’emergenza COVID abbiamo supportato il mercato con disinfettanti per superfici e gel mani.

A proposito di Ecolab

Ecolab (NYSE:ECL) è leader globale di sostenibilità e offre soluzioni e servizi in materia di acqua, igiene e prevenzione delle infezioni che proteggono le persone e le risorse essenziali per la vita. Con alle spalle un secolo di innovazione, offriamo soluzioni scientifiche complete, idee basate sui dati e un’assistenza di prim’ordine per progredire in materia di sicurezza alimentare, mantenere ambienti puliti e sicuri, ottimizzare l’uso di acqua ed energia e migliorare l’efficienza operativa per i clienti di tutto il mondo.

Ecolab ha un fatturato annuo di 14 miliardi di dollari, ha più di 47.000 dipendenti e opera in più di 170 paesi in tutto il mondo. L’azienda fornisce soluzioni end-to-end con fondamenti scientifici, approfondimenti basati sui dati e un servizio di livello mondiale per migliorare la sicurezza alimentare, mantenere ambienti puliti e sicuri e ottimizzare l’uso di acqua ed energia. Le soluzioni innovative di Ecolab migliorano l’efficienza operativa e la sostenibilità per i clienti nei mercati alimentare, sanitario, scienze della vita, dell’ospitalità e industriale. ecolab.com