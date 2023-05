Ceriano – Laboratori di lettura e altri progetti per le scuole

Un altro anno di collaborazione tra Comune e Istituto comprensivo



(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 27 maggio 2023 – Si è da poco concluso il laboratorio di lettura proposto dalla Biblioteca civica alle classi prime e terze della scuola primaria Don Antonio Rivolta. L’iniziativa è stata curata da Jenni Villa, componente della Commissione biblioteca. Le classi prime hanno partecipato, insieme, al primo appuntamento nel quale è stato presentato il libro “Madeline e il cane che le insegnò ad amare i libri” di Lisa Papp, mentre alle classi terze è stato presentato, con incontri differenti il libro “Non si mangiano i compagni di classe” di Ryan T. Higgins. Dopo la lettura animata, gli alunni sono stati protagonisti di un laboratorio, che li ha visti partecipi ed entusiasti. Questo è solo l’ultimo dei progetti portati avanti dall’Amministrazione comunale per le scuole del territorio, come previsto dal Piano per il diritto allo studio che non si limita a trasferire fondi per finanziare attività, ma si fa direttamente promotore di iniziative con il coinvolgimento di associazioni del territorio. Precedentemente, infatti, i ragazzi della primaria hanno partecipato ad un progetto con la Protezione civile che ha affrontato lezioni su come affrontare eventi naturali importanti e come comportarsi in caso di allarmi ed evacuazione, con tanto di prove pratiche. Ancora prima, nelle scuole è stato protagonista il Corpo musicale Santa Cecilia, con il professor Giuseppe Maggio che ha presentato gli strumenti a fiato della banda e ha preparato le classi della primaria coinvolte nel progetto all’esecuzione dell’inno nazionale. Un altro progetto degno di nota è la visita delle classi seconde della scuola Don Antonio Rivolta all’apicoltura Brenna, un’occasione interessante per far conoscere ai bambini il meraviglioso mondo delle api. “Vedere i bambini contenti e interessati durante la visita è per me una grande soddisfazione. Sono tantissimi anni che portiamo avanti con orgoglio questo progetto, il nostro obiettivo è quello di fare apprezzare e conoscere anche ai più piccoli l’importanza del ruolo delle api all’interno della natura” dichiara il titolare Claudio Brenna.

Il 25 e il 26 maggio si è tenuto infine, come ogni anno, il progetto di educazione stradale dedicato alle classi prime e quinte della scuola primaria tenuto dagli agenti della Polizia Locale in collaborazione con l’associazione BC Groane. Obiettivo degli incontri è stato quello di far conoscere ai più piccoli il corretto comportamento da tenere come pedoni mentre per i più grandi è stata un’occasione per apprendere il funzionamento delle varie parti della bicicletta e il comportamento da tenere come ciclisti. Tra i progetti curati dall’Amministrazione comunale rientra anche il percorso del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che anche quest’anno ha avuto per protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Da non dimenticare poi le attività promosse nel corso dell’anno scolastico dal Centro psico-pedagogico gestito da Bracco Imaging in convenzione con il Comune. “Si avvia a conclusione un altro anno scolastico in cui la collaborazione tra Amministrazione comunale e Istituto comprensivo ha portato ottimi risultati per i nostri ragazzi” -sottolinea l’assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo. “Grazie anche al coinvolgimento delle associazioni del territorio, riusciamo a realizzare attività coinvolgenti che ampliano l’offerta formativa delle nostre scuole e consentono agli studenti di avvicinarsi alle realtà locali”.