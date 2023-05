Paolo De Nadai, Presidente di OneDay Group, riceve il premio Rosa Camuna 2023 come modello di successo per i giovani imprenditori

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2023 – Paolo De Nadai, Fondatore di ScuolaZoo & WeRoad e Presidente di OneDay Group, riceve il premio Rosa Camuna 2023, istituito per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Regione Lombardia. La giuria ha riconosciuto in Paolo De Nadai un esempio positivo e stimolante per moltissimi giovani imprenditori che trovano ispirazione nella sua storia di successo. Con OneDay Group, infatti, De Nadai ha introdotto iniziative all’avanguardia, prese da esempio da molte altre realtà aziendali, come le ferie libere e il congedo di paternità esteso ad un mese, dimostrando una forte attenzione alle esigenze dei lavoratori e offrendo numerose opportunità di crescita professionale ad un team formato da 350 giovani (età media 30 anni).

Nato nel 1988 a Padova, Paolo ha trascorso la sua giovinezza tra campi scuola e campi scout. All’età di soli 19 anni ha fondato ScuolaZoo, che rapidamente è diventata la community di studenti più grande d’Italia. Con una forte vocazione cosmopolita, Paolo ha viaggiato in oltre 80 Paesi e, nel 2016, ha dato vita a WeRoad, la travel scaleup che organizza viaggi di gruppo per Millennial portandoli alla scoperta di nuove esperienze nel mondo. La necessità di strutturarsi, di definire una vision e soprattutto una missione in grado di coinvolgere tutte le persone nei valori aziendali, ha portato Paolo De Nadai a creare, insieme ai suoi soci, OneDay Group, un gruppo di aziende che condivide un nuovo modo di vivere il lavoro e fare impresa mettendo le nuove generazioni al centro. Questa visione si traduce in una cultura organizzativa flessibile e responsabile, che promuove il benessere dei dipendenti, in uno spazio di 5.500 mq di spazi coworking a Milano in cui sperimentare progetti innovativi. Un ambiente lavorativo che va incontro ai bisogni dei giovani e promuove una cultura del lavoro basata sulle persone è ciò che distingue OneDay Group da altre aziende di successo.