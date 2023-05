Trezzano. Progetto via Rimembranze, incontro tra Comune e Parrocchia

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 maggio 2023 – Un parco e una piazza come luoghi “cerniera”, uno spazio aperto per stare insieme grazie al verde e alle aiuole fiorite, percorsi pedonali e percorsi salute, con la piazza ad assumere una nuova centralità, libera dalle auto ma attenta ai servizi per la comunità. È questo il significato della riqualificazione paesaggistica di via Rimembranze – B. Croce – Parrocchia Sant’Ambrogio.

A partire dallo studio di fattibilità approvato dalla Giunta comunale nel mese di marzo, martedì 23 maggio si è tenuto un incontro tra la Parrocchia Sant’Ambrogio e il Comune con spirito di collaborazione reciproca: al tavolo, osservazioni e accorgimenti in vista della redazione del progetto definitivo che maturerà di comune accordo.

A questo incontro seguiranno altri confronti, in modo da realizzare un progetto di riqualificazione che tenga conto dei bisogni di tutti, con la salvaguardia degli spazi da destinare a servizi religiosi, scolastici e comunali con particolare attenzione alle persone più fragili.