TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 29 maggio al 4 giugno

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

29 maggio – 4 giugno

29 maggio

19.00 Incontro | Milano, la città dei 15 minuti: il modello LOC – Loreto Open Community

Carlos Moreno, Direttore Scientifico Cattedra “Imprenditorialità Territorio Innovazione” presso l’Università Sorbona – IAE Parigi, terrà un’inedita Lectio Magistralis all’interno dell’incontro Milano, la città dei 15 minuti: il modello LOC – Loreto Open Community, già parte del palinsesto aperto alla Città dell’hub LOC 2026, lo spazio pubblico di ascolto e informazione sul progetto LOC – Loreto Open Community. La lectio sarà preceduta dai saluti di Giancarlo Tancredi, Assessore Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, e Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano. Introduce l’incontro Carlo Masseroli, Direttore Strategia e Sviluppo di Nhood. Intervengono Giordana Ferri, Direttore Esecutivo della Fondazione Housing Sociale, ed Hélène Chartier, Direttore Pianificazione e Progettazione Urbana di C40 Cities.

30 maggio

09.00 Conferenza | Architects in Exile. Stories of New Spatial Experiences

Che rapporto c’è tra esilio e architettura? Il convegno internazionale indaga un campo di ricerca sviluppatosi negli ultimi anni nell’ambito dei cultural studies, finora inesplorato dal punto di vista dell’architettura: quello degli esili e degli esodi che hanno caratterizzato il Novecento. L’architettura offre nuove chiavi di lettura e interpretazione del complesso fenomeno “Exile”, relative alla specificità della sua natura eterogenea.

18.30 Presentazione volume | Passages de témoins pour Luciano Fabro

In occasione della mostra Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera (in Triennale fino al 3 settembre 2023), una conversazione attorno al volume Passages de témoins pour Luciano Fabro (5 Continents Editions, 2022) di Vivianne van Singer. L’artista italo-svizzera e teorica dell’arte Vivianne van Singer ha, in un convivio ideale, raccolto testi, immagini e opere dei quaranta autori che hanno risposto al suo invito, accompagnandoli con una personale selezione di immagini, delle opere e degli scritti di Luciano Fabro per riunire attorno al suo pensiero quello che oggi di Fabro è ancora vivo e presente, permettendo di portare avanti i gesti, la cultura e il cammino da lui iniziato. Insieme all’editore Eric Ghysels saranno presenti Antonella Trotta, Vivianne van Singer e Silvia Fabro.

31 maggio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

21.30 Concerto | Cult of Magic Collective’s Analog Techno Live Set + Francesco Sacco Release Party

Il Giardino di Triennale Milano si trasforma in un club a cielo aperto con un set di musica techno dal vivo con sintetizzatori analogici, drum machine e strumenti acustici. Un ping pong musicale tra il collettivo di performer e musicisti Cult of Magic (resident dello storico club Plastic) e i brani del nuovo disco di Francesco Sacco B – Vita, Morte, Miracoli. Presenti alla serata anche Le Corse Più Pazze Del Mondo e Tito Sherpa, artisti che hanno collaborato ad alcune tracce dell’album.

1 giugno

Mostra | Unseen Collaborations, London Design Biennale

Presso Somerset House, Londra

Triennale Milano prende parte alla quarta edizione della London Design Biennale The Global Game: Remapping Collaborations (1 – 25 giugno) rappresentando il Padiglione Italia con la mostra Unseen Collaborations, curata da Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano, e Marilia Pederbelli, Assistente alla curatela di Triennale. La proposta di Triennale, esposta insieme a quelle di oltre 40 istituzioni di tutto il mondo alla Somerset House di Londra, partendo da una ricerca nei propri archivi, pone l’accento sui processi collaborativi alla base della progettazione di arredi e interni per motonavi e transatlantici italiani nella prima metà del Novecento.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre: il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

2 giugno

18.30 Visita guidata | Home Sweet Home

Visita guidata alla mostra Home Sweet Home, che parte dalla storia dell’istituzione e delle sue Esposizioni Internazionali per arrivare alla contemporaneità, riflettendo sull’idea di casa e di abitare, da sempre argomenti privilegiati della ricerca di Triennale.

3 giugno

12.00 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

Una visita guidata alla scoperta della mostra Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera. L’esposizione indaga, con oltre 250 opere realizzate da 49 artisti, il rapporto dell’arte povera e di alcune avanguardie presenti in Italia tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta con i linguaggi della fotografia, del cinema e del video.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

4 giugno

12.00 Visita guidata | Home Sweet Home

18.30 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

