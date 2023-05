Lecco. Alpinista soccorso in Grignetta

(Mi-lorenteggio.com) LECCO, 28 maggio 2023 – Intervento in Grignetta oggi pomeriggio, domenica 28 maggio 2023, per la XIX Delegazione Lariana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico lombardo. Un alpinista che era in cordata sul Pilastro Zucchi è stato colpito da una scarica di sassi. Immediato l’allertamento: la centrale ha attivato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che dapprima ha trasportato in quota una squadra del Cnsas, operativa presso il Centro del Bione, fino a dove era possibile per una momentanea riduzione della visibilità in vetta. Impegnati anche dieci tecnici della Stazione di Lecco, con una squadra trasportata in quota per le operazioni di recupero dell’infortunato.