Milano – Famiglie, volontari e medici in piazza Duomo per il diritto alle Cure Palliative Pediatriche

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 28 maggio 2023 – Una pedalata simbolica con centinaia di palloncini bianchi nel cuore di Milano per testimoniare l’importanza delle cure palliative pediatriche. L’hanno organizzata oggi (28 maggio), in concomitanza con la Giornata del Sollievo, VIDAS e Fondazione De Marchi grazie al supporto di tantissime famiglie, volontari e operatori sanitari. L’evento fa parte dell’iniziativa Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, promosso da Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus, che sta mobilitando diverse associazioni in tutta Italia. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulla necessità di garantire il diritto a queste terapie, necessarie per ridurre il più possibile la sofferenza e migliorare la qualità della vita, a tutti i piccoli pazienti affetti da malattie croniche e inguaribili. Il tema delle cure palliative pediatriche è delicato e poco conosciuto. Secondo le stime più recenti in Italia, dei 35.000 giovanissimi che avrebbero bisogno di queste terapie solo il 18% le riceve. Nonostante esista la legge 38 del 2010 che ne sancisce il diritto. In Lombardia i minori potenzialmente coinvolti sono circa 4.200, di cui circa 1.800 con bisogni complessi, ma sono stime al ribasso.