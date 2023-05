Abbiatense – Castanese – Magentino/Consorzio: a giugno tanti Comuni in Festa

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 29 maggio 2023 – Conto alla rovescia per l’arrivo dell’estate 2023. I Comuni del Sud Ovest Milanese si sono preparati organizzando tanti eventi per tutte le fasce di età, spaziando tra musica e sport, arte e ambiente, food e rievocazioni medievali. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nei Comuni di Besate, Boffalora sopra Ticino, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Morimondo, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

A Besate, dal 02 al 04 giugno 2023 in programma la 20ª edizione della “Festa delle Associazioni” con tanti eventi per tutte le età, tra questi: sabato 3 giugno alle ore 21.00 serata danzante con l’orchestra “Clemente Zeta” e conferimento premio “Spiga d’oro” ad associazione o persona distintasi in campo sociale; domenica 4 giugno dalla mattina in piazza Don Zanatti presenti gli stand delle associazioni e alle ore 18.00, presso il Parchetto, la premiazione del concorso fotografico riservato agli alunni delle scuole sul tema “Angoli caratteristici di Besate” e, infine, alle ore 21.00 serata danzante con l’orchestra “Grazia Life” e alle ore 22.00 esibizione di ballo.

A Boffalora sopra Ticino, venerdì 02 giugno 2023 alle ore 21.00, in piazza IV Giugno, il “Concerto della Battaglia” con la Fanfara dei Bersaglieri “Nino Garavaglia”, in occasione del 164° Anniversario della Battaglia di Magenta del 04 giugno 1859.

A Castano Primo, sabato 03 giugno 2023 alle ore 17.30, nel Cortile del Museo Civico, in via Corio 5, concerto ad ingresso libero “Musiche dal Mondo”, nell’ambito della rassegna musicale “Note al Museo”. Sabato 10 giugno si terrà l’evento “Pink Nic” organizzato dall’associazione Cuore di Donna e venerdì 16 giugno appuntamento con “Castano in Rosa”. Dal 22 al 25 giugno, presso la tensostruttura di via Mantegna, la manifestazione “Etoile Summer Festival”, con tanta musica dal vivo e Foodtruck.

A Corbetta, dal 02 al 12 giugno 2023, presso la Sala Artemisia Gentileschi, in via Cattaneo, si potrà visitare la mostra “Indastria Acciaio e Cemento” di Jimi Gazzosa (inaugurazione sabato 03 giugno alle ore 17.00). Dal 9 all’11 giugno la manifestazione “Estate a Corbetta”, in piazza delle Giostre, con tanti appuntamenti per grandi e piccini, tra questi: street food area, villaggio medievale e sfilata sbandieratori. Sabato 10 e domenica 11 giugno a Soriano la manifestazione “Sardegna solidale in Festa”, a cura dell’Associazione Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda. Domenica 11 giugno presso il parco Ferrari dalle ore 15.00 l’evento “Rione Malpaga in Festa”. Domenica 18 giugno appuntamento con il “Trofeo Città di Corbetta”, gara ciclistica categoria Esordienti 1° e 2° anno. Mercoledì 21 giugno alle ore 21.30 la “Biciclettata notturna per il solstizio d’estate”. Mercoledì 28 giugno alle ore 19.00 nelle vie del centro storico “Pic Nic sotto le stelle”.

A Cuggiono, giovedì 01 giugno 2023, presso Villa Annoni, nella sala consiliare Gasparotto, in piazza XXV Aprile, si terrà dalle ore 9.00 e per l’intera giornata l’evento “Il Parco di Villa Annoni – Luogo di incontro tra arte, storia e natura” con l’intervento di tanti relatori sul tema della gestione e valorizzazione dei parchi. Domenica 11 giugno dalle ore 17.30, a Castelletto di Cuggiono, appuntamento con la 19ª edizione di CamminarMangiando, “Caminà e mangià par i quatar cantun da Castelet sa và”, passeggiata con tappe gastronomiche. Dal 23 al 25 giugno, in Villa Annoni, si terrà la 32° “Festa del Solstizio d’Estate” con incontri, dibattiti, rassegna di microeditoria, arte, cultura, teatro, animazioni per bambini, maratona editoriale, musica, prodotti agricoli locali, discipline orientali, artigianato artistico, associazionismo, volontariato e molto altro.

A Cusago, mercoledì 21 giugno 2023, in occasione del solstizio d’estate, a ridosso del Castello, appuntamento a partecipazione gratuita “Viva la Vita!”, organizzato nell’ambito della Festa della Musica. In programma musica prodotta con strumenti di riciclo, The Station Band (banda di fiati) ed esibizione di danza.

A Morimondo, mercoledì 21 giugno 2023 dalle ore 18.30 la 6ª edizione de “La Marcia dell’Abbazia di Morimondo”, marcia podistica ludico motoria di 6,5 km aperta a tutti.

A Robecco sul Naviglio venerdì 16 giugno 2023 alle ore 19.45, con ritrovo al centro Sportivo di Casterno (viale della Chiesa), si potrà partecipare alla 29ª “Marcia del Grano”, manifestazione ludico motoria a passo libero con un percorso di 3 km e uno di 6 km. La partenza è stata programmata alle ore 20.30. Al termine pasta per tutti fino ad esaurimento. Sabato 17 giugno alle ore 16.00, sempre a Casterno, con ritrovo presso l’oratorio in via Monastero, per gli amanti della corsa appuntamento con il Tapaduathlon che prevede: 1,5 Km Run, 15 Km MTB e 6 Km Run. Per iscrizioni su sito www.trt.run/tapaduathlon. Domenica 25 giugno alle ore 7.30, con ritrovo a Castellazzo De Barzi, nel Parco comunale, ci sarà “L’inedita – Glavelbike – Prova del Circuito Nazionale Gravel 2023 – ACSI”. Partenze programmate dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e Km 60, 80, 100. Ristoro intermedio e finale per tutti. Iscrizioni online www.gravelland.it. Dal 28 giugno al 02 luglio la “Festa del Gerusco”, con food, tanta buona musica dal vivo e la finale della seconda edizione del contest “L’Urlo”. Sul palco anche la storica band “Punkreas” (il 29 giugno). Nell’ambito della festa la tradizione la Cura & Bea, per bere, correre e divertirsi organizzata in collaborazione con il Tapascione Running Team.

A Turbigo, venerdì 02 giugno, con ritrovo alle ore 20.00 sull’Allea comunale, per la Festa della Repubblica, sfilata commemorativa dei corpi d’arma in congedo, associazioni, rioni e bande.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Navigli S.p.A., settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.

Redazione