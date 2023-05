AMMINISTRATIVE, ROGGIANI (PD): “GRANDE RISULTATO MILANESE, NELLE CITTÀ VINCE LA PROPOSTA DEL CENTROSINISTRA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2023 – “Tre su tre! Le cittadine e i cittadini di Arese, Cologno Monzese e Gorgonzola hanno premiato le nostre proposte e il lavoro portato avanti in questi anni in maggioranza ad Arese e a Gorgonzola e all’opposizione della fallimentare giunta di centrodestra a Cologno Monzese”. Così la deputata e segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. “Il centrosinistra, con il Partito Democratico al centro della coalizione, vince anche fuori da Milano grazie alle idee concrete e alla visione di città metropolitana sempre più interconnessa, verde, inclusiva, capace di essere attrattiva e luogo di opportunità in ogni suo angolo – continua Roggiani -. Un grandioso risultato che conferma quanto abbiamo già vissuto poco meno di due anni fa con Beppe Sala: le cittadine e i cittadini nei comuni che oggi il governo Meloni sta abbandonando vogliono i fatti e la buona amministrazione, non la solita e retorica propaganda del centrodestra. Con noi le città saranno sempre protagoniste. Buon lavoro ai sindaci Luca Nuvoli, Stefano Zanelli e Ilaria Scaccabarozzi”, conclude la segretaria dei dem milanesi.

Redazione