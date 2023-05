FESTA LOMBARDIA. MAX PEZZALI RICEVE IL PREMIO ROSA CAMUNA: ONORATO DI RICEVERE QUESTO RICONOSCIMENTO, DAVVERO UN PRIVILEGIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2023. “Sono veramente onorato di ricevere il prestigiosissimo riconoscimento della Rosa Camuna, ringrazio il presidente Attilio Fontana e tutti coloro che me lo hanno assegnato”.

Così l’artista Max Pezzali, in un videomessaggio, nel giorno in cui si celebra la Festa della Lombardia, commenta l’assegnazione del Premio Rosa Camuna, la più importante onorificenza della Regione.

“Mi dispiace non poter essere dei vostri – prosegue il cantautore pavese – perché impegni di lavoro mi stanno trattenendo in giro per l’Italia, ma sono con voi col cuore e spero di poterlo ritirare presto di persona. Vi ringrazio infinitamente – ha concluso Pezzali – perché per un lombardo, come me, ricevere il Premio Rosa Camuna è davvero un privilegio”.

