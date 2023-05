PROFESSORESSA FERITA DA ALUNNO, PRESIDENTE FONTANA: VICINANZA E AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE DALLA REGIONE

ASSESSORI TIRONI E LA RUSSA: EPISODIO GRAVE CHE DEVE FAR RIFLETTERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2023. “Innanzitutto la notizia più importante: da quanto ci riferisce Areu la professoressa ferita non è in gravi condizioni. A lei la vicinanza di tutta la Regione Lombardia e gli auguri di una pronta guarigione”.

Così il presidente Attilio Fontana, con gli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Romano La Russa (Sicurezza), commentano quanto accaduto oggi in una scuola di Abbiategrasso.

“Fatti come questo – dice Simona Tironi – ci inducono ad una riflessione sempre più profonda, che la scuola non deve essere solo un luogo di apprendimento ma anche un luogo di educazione alla vita in forte sinergia con la famiglia, la quale non deve essere un mero spettatore, ma protagonista. Solo così riusciremo ad affrontare la grande sfida del disagio giovanile che oggi affligge le nostre scuole”.

“Un episodio tanto grave quanto inaccettabile” commenta Romano La Russa. “È triste rilevare come troppo spesso nelle nostre scuole manchi il rispetto dei docenti, lo dimostra l’aumento di episodi violenti e anche di casi di bullismo”.

V.A.