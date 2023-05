Settimana dello Sport: oltre 50 eventi con più di 2500 atleti, passione ed entusiasmo a Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 maggio 2023 – “E adesso può pure piovere!”. Con questo sfogo dell’assessore dello Sport Alessandra Borghetti, che ha tenuto costantemente monitorato il meteo dal 22 al 28 maggio, si è conclusa domenica sera, dopo l’ultimo evento organizzato a Mazzo, una intensa Settimana dello Sport 2023 costellata da oltre cinquanta appuntamenti che hanno coinvolto le società locali e oltre 2500 atleti.

La pioggia ha risparmiato gli appuntamenti in piazza San Vittore, l’evento iniziale con le società di ginnastica ritmica e artistica lunedì 22 maggio e la presenza dei campioni mondiali di scherma giovedì 28 maggio. I temporali sono arrivati soltanto mercoledì 24 quando le sfide si svolgevano nelle palestre, al coperto.

Una settimana, organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con la Consulta dello Sport, nata sotto una buona stella, peraltro senza che il Comune abbia speso un solo euro: tutto è stato pagato grazie agli sponsor che sono stati protagonisti di numerosi appuntamenti, che hanno fornito le magliette a tutti i partecipanti e sostenuto le spese per la sicurezza degli atleti garantendo sistemi adeguati alle loro performance. Per questo un grande grazie è rivolto dall’Amministrazione comunale ad Acquaflex; Sacchital Group Sontex Italia srl; GIL Gilardoni; Sbarbori gioielli; Panta Rei Rehab & Sports.

“È stato bellissimo e impegnativo allo stesso tempo, ce l’abbiamo fatta e il tempo ci ha graziato – il commento finale di Alessandra Borghetti, che ha costruito un ricco programma e mantenuto i contatti con gli sponsor – Tutto è stato pagato dalle imprese locali che hanno accettato di darci una mano e questo per il Comune è un ottimo risultato. Sono molto soddisfatta perché Rho, oltre a coltivare i talenti degli sportivi, sa anche sostenere un settore che è fondamentale per una crescita sana dei nostri ragazzi, attenta ai valori che lo sport veicola: collaborazione, spirito di gruppo, consapevolezza che non conta soltanto vincere ma partecipare con passione”.

Difficile evidenziare un evento piuttosto che un altro, tante sono state le iniziative e Borghetti le ha seguite tutte, una per una. “Mi piace evidenziare un aspetto fondamentale, ovvero la capacità di tessere legami, di collaborare – commenta l’assessore allo Sport – E’ stato bello vedere il Karate che ha accolto gli appassionati di tiro a segno, presenti per la prima volta alla Settimana dello Sport, nella stessa palestra. Hanno condiviso gli spazi, accogliendo al mattino le dimostrazioni dei campioni di karate e al pomeriggio le sfide dei bambini con i laser. Non posso non citare gli sport inclusivi: il Baskin ha conquistato ben dodici classi, che hanno aderito a una iniziativa che trovo fondamentale per far sentire tutti protagonisti, mentre Sesamo ha fatto giocare a bocce per tutto il giorno ragazzi con disabilità. Ho apprezzato il fatto che alcune società sportive di una singola disciplina abbiano collaborato: penso a ritmica, pallavolo e basket. E’ importante questo aspetto. Le associazioni sportive sanno unire le forze e sanno anche fare beneficenza: il Rugby ha rinunciato a giocare la partita per il primo e secondo posto nel torneo UISP perché la finalista era una squadra dell’Emilia Romagna, è stato dato il premio ex aequo e si è organizzata una raccolta fondi per le vittime dell’alluvione. La stessa cosa hanno fatto Skating e Atletica il sabato sera al parco Pirandello: sono stati strepitosi nel pomeriggio, coinvolgendo i bambini, quindi hanno devoluto il parte del ricavato all’Emilia Romagna. Infine, la Rhodense ha organizzato a Lucernate un torneo femminile di calcio a favore del Comitato Letizia Verga per la cura e lo studio della leucemia infantile”.

“E’ stato molto bello partecipare a tanti eventi di questa settimana – conclude il Sindaco Andrea Orlandi – Bello vedere adulti e ragazzi, fino ai più piccoli, partecipare ed esibirsi con tanto entusiasmo. Ho apprezzato le coreografie delle ragazze della ginnastica, che hanno reso omaggio a tutti gli sport utilizzando i loro nastri. Sono stato fiero di stringere la mano a Enrico Garozzo e Andrea Santarelli, campioni di scherma a livello internazionale. E poi tante sfide e tanta solidarietà. Il mio grazie va davvero a tutti i partecipanti, dal più piccolo all’allenatore con una intensa storia alle spalle. Va agli sport più noti, come calcio, pallavolo e basket, a quelli che si affacciano a questo panorama, come chi fa volare i droni o si sfida con i laser. Siamo passati dallo yoga al battesimo della sella, dal pattinaggio al padel, dal judo al ciclismo. Rho offre opportunità in tantissime discipline e questa settimana, che Alessandra Borghetti ha saputo tessere con pazienza e intraprendenza, dimostra pienamente la ricchezza di un settore che rappresenta uno dei motori di questa città. Grazie davvero a tutti per la passione che ho respirato durante queste intense giornate”.