(mi-lorenteggio.com) Massa Carrara, 30 maggio 2023 – Dalle 14 intervento dei vigili del fuoco a Zeri, sulla SP37, per un autobus di linea finito in una scarpata con 20 persone a bordo: 2 ragazzi e un adulto feriti, trasportati in ospedale con gli elicotteri.

Redazione