MEDIGLIA: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ILLUMINAZIONE PIÙ EFFICIENTE GRAZIE ALL’ACCORDO CON ENEL X

Milano, 30 maggio 2023 – Risparmio energetico, maggior confort visivo e più sicurezza per i cittadini. Sono solo alcuni dei punti del progetto Enel X pensato per il comune di Mediglia. L’accordo, della durata di 18 anni, prevede la riqualificazione totale a LED degli impianti di illuminazione presenti sul territorio, per un totale di 1.399 punti luce, l’adeguamento degli impianti alle norme di legge, e l’efficientamento energetico di tutti gli apparecchi, che saranno provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre il flusso luminoso emesso rispetto al pieno regime di operatività. Inoltre, verranno inseriti 66 sistemi per il telecontrollo ad isola degli impianti e orologi astronomici su ciascun quadro elettrico, grazie ai quali sarà possibile avere la misurazione – in tempo reale e diretta – delle grandezze elettriche dell’impianto di Mediglia; regolare l’accensione e lo spegnimento dell’impianto; monitorare e comandare il quadro da remoto, per intervenire più rapidamente in caso di guasto.

Oltre all’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, il progetto prevede la dotazione di nuovi servizi digitali, con l’obiettivo di realizzare una vera e propria Smart City di successo.

“Si tratta di un progetto innovativo – ha spiegato Domenico Prestinenzi di Enel X. Grazie all’accordo firmato con Enel X, il comune di Mediglia godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza delle strade. Inoltre, a seguito dei lavori di efficientamento otterrà un risparmio energetico di circa il 71%, evitando così l’emissione di più di 300 tonnellate annue di CO2”.

“Un project importante per l’Amministrazione comunale di Mediglia: abbiamo puntato alla completa riqualificazione della proprietà pubblica, al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti che proiettano, come da nostro programma amministrativo, ad una “Mediglia sempre più Smart city”. Allo stesso tempo non abbiamo perso di vista alcune problematiche nei quartieri più decentrati del nostro territorio, dove interverremo con la realizzazione di nuovi impianti in modo da dare ai cittadini un efficiente servizio di illuminazione pubblica che sicuramente ha l’obiettivo, tra le altre cose, di garantire una maggiore sicurezza. Da parte nostra abbiamo la certezza di aver lavorato con impegno per raggiungere un risultato che siamo sicuri verrà apprezzato dai nostri concittadini” ha concluso il Sindaco Giovanni C. Fabiano.

Enel X, che ha iniziato i lavori i primi di maggio, si occuperà della gestione e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale. I cittadini potranno reperire tutte le informazioni utili tramite il sito web dell’Amministrazione Comunale, ricordando che ogni segnalazione e richiesta di intervento per guasto o eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite l’innovativa App Enel X YoUrban che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi dei sistemi di illuminazione pubblica gestiti da Enel X in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio è disponibile a titolo gratuito per tutti i cittadini in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple. Per l’Amministrazione e gli uffici tecnici, inoltre, è disponibile il portale web di YoUrban, che garantisce trasparenza e tracciabilità grazie al servizio di gestione dei guasti in formato digitale, dove possono essere inserite direttamente nuove segnalazioni, verificando anche lo stato di avanzamento di quelle in corso oppure completate attraverso una semplice ed intuitiva mappa interattiva.

Infine, per segnalazioni sono disponibili anche il numero verde 800 90 10 50, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non ci sia il numero, indicare il civico più vicino), oppure la mail sole.segnalazioni@enel.com. Ogni ulteriore informazione sull’attività di Enel X è consultabile qui: https://www.enelx.com/it/it.

Enel X Global Retail è la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura energetica e dei servizi di energy management. Leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative dedicate ad accompagnare consumatori residenziali, imprese e municipalità nel percorso di transizione energetica, Enel X Global Retail offre un ecosistema di prodotti e servizi modulari e integrati, costruiti attorno alle esigenze dei clienti, promuovendo l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione. Enel X Global Retail gestisce servizi di demand response, con 8,1 GW di capacità totale, ha installato 76 MW di capacità di accumulo behind-the-meter e oltre 3 milioni di punti luce in tutto il mondo. Inoltre, fornisce quotidianamente energia a circa 67 milioni di clienti. L’ecosistema di soluzioni di Enel X Global Retail si basa su un business model a piattaforma che comprende asset per l’ottimizzazione e l’autoproduzione di energia, soluzioni premium di efficienza e gestione energetica ed offerte competitive e flessibili, con l’obiettivo di aiutare il cliente a tracciare la propria roadmap energetica, accompagnandolo dalla consulenza iniziale fino all’implementazione delle soluzioni.