Corsico. Circa novanta studenti a fianco della Protezione civile – FOTO

Corsico (31 maggio 2023) – Ha coinvolto ottantanove studenti delle classi quinte delle primarie Salma

e Battisti l’iniziativa “La Protezione civile a scuola”, che si è svolta dal 16 al 20 maggio nell’Aula magna

della scuola secondaria di primo grado Buonarroti e nella palestra Salma.

A supporto dei bambini hanno partecipato anche ventiquattro insegnanti e, insieme alla Polizia locale,

un grande numero di volontari del gruppo comunale di Protezione civile (trenta) e di altre dieci

associazioni del territorio.

L’evento è stato organizzato dalla Protezione civile in collaborazione con la scuola con un duplice

obiettivo: promuovere – grazie a lezioni sia teoriche sia pratiche – lo spirito civico e una crescente

attenzione ai temi della tutela del territorio e far conoscere i possibili rischi, le strutture territoriali cui

fare riferimento in caso di emergenza, le norme e i comportamenti per la prevenzione e il primo

soccorso.

«Ogni anno questo progetto – commenta l’assessore alla protezione civile Stefano Salcuni – ci regala

tante emozioni: ho visto bambini e genitori molto felici durante la premiazione e questo è un segnale

importante anche per la nostra Protezione civile. Ringrazio tutti i volontari, gli insegnanti e gli uffici

comunali per il tempo e la passione che hanno dedicato al progetto. Nonostante la pioggia e diverse

difficolta, è stato un successo. Durante la premiazione, ho ricordato i giorni difficili che sta vivendo

l’Emilia-Romagna, territorio in cui la Protezione civile sta svolgendo un ruolo chiave nella gestione

dell’emergenza. Questo è il grande valore della Protezione civile italiana».

A differenza di quanto era previsto nel programma, anziché nell’area verde interna al parco di viale

Resistenza, il pernottamento e lo svolgimento delle attività del 20 maggio sono state spostate nella

palestra Salma a causa della pioggia.