La Città del Futu-RHO? Ce la raccontano le classi quinte della scuola primaria “Federici”

I ragazzi elaborano slide e brochure elencando le loro richieste e aspettative

(mi-lorenteggio.com) Rho, 31 maggio 2023 – Nel pomeriggio di martedì 30 maggio 2023, le classi quinte della scuola primaria “Federici” (“Istituto Comprensivo Franceschini”) hanno presentato le loro idee per la Città del Futu-RHO, con particolare attenzione all’area San Pietro, al Sindaco Andrea Orlandi, al Vice sindaco Maria Rita Vergani e all’Assessore alla scuola Paolo Bianchi.

I 41 alunni sono stati accompagnati dalle docenti Paola Telesi, coordinatrice del progetto, Sara Checola, Martina Randazzo e Marta Parravicini. L’iniziativa rientra nella fase conclusiva del percorso di storia locale guidato dalla instancabile Maria Grazia Landoni della Biblioteca Popolare.

Le classi hanno analizzato la realtà locale vivendo una escursione alla scoperta dei punti positivi e negativi e hanno approfondito i progetti di RHO la città che cambia presenti sul sito www.comune.rho.mi.it.

Spiccano per importanza la riqualificazione di Piazza Visconti e, naturalmente, il nuovo refettorio che interessa direttamente la loro scuola.

I ragazzi hanno espresso il desiderio di poter avere ancora a disposizione uno spazio esterno per il gioco durante le ricreazioni e per lezioni all’aperto, in sostituzione del campetto sul quale sarà realizzata la nuova mensa scolastica.

Le loro osservazioni sono state rivolte ai mezzi ecologici, a una graffiti zone, alla dispersione dell’acqua e ai rifiuti.

Il Vice sindaco Maria Rita Vergani ha presentato loro la campagna di educazione civica RHO Si-cura per promuovere comportamenti virtuosi tra i cittadini, incentivando l’educazione civica in città.

“Mi complimento con le classi e le docenti per l’analisi iniziale, propedeutica per definire un progetto di miglioramento e la produzione della presentazione e del volantino per far conoscere la nostra città – afferma il Primo Cittadino Andrea Orlandi -. Faremo tesoro delle loro osservazione durante la presentazione del nuovo refettorio che verrà costruito al servizio della scuola “Federici” e la ridefinizione degli spazi interni ed esterni alla primaria, previsto martedì 6 giugno alle ore 21 all’oratorio di via Palmanova”.