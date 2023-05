LOMBARDIA/VIETNAM, VICEPRESIDENTE ALPARONE E SOTTOSEGRETARIO CATTANEO INCONTRANO AMBASCIATORE: RAPPORTI SOLIDI E TANTE OPPORTUNITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2023 – Il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza di Regione Lombardia, Marco Alparone, e il sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, hanno incontrato l’ambasciatore della R.S. del Vietnam in Italia Duong Hai Hung. L’incontro ha preceduto l’inizio del ‘Business Forum tra Vietnam e Lombardia’, organizzato in occasione della celebrazione dei 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam.

“Nel portare i saluti del presidente Fontana – ha detto Alparone – ho apprezzato il desiderio dell’ambasciatore di conoscere non solo i luoghi della Lombardia, ma anche i suoi amministratori. Queste occasioni di incontro possono essere propedeutiche ad uno sviluppo delle relazioni in campo commerciale economico e culturale”.

“C’è una solida amicizia tra Lombardia e Vietnam – ha affermato il sottosegretario Cattaneo – e il legame si è rafforzato ulteriormente nel 2017. L’allora governatore Maroni, infatti, incontrò il presidente in visita in Italia e furono gettate le basi per una proficua collaborazione. Oggi anche il presidente Fontana è entusiasta di consolidare questo legame. Penso che ci siano varie opportunità, soprattutto nel campo dell’import-export. L’Asia – ha concluso Cattaneo – è un’area di grande interesse per gli affari commerciali e gli investimenti”.

