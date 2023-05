PALLADI (AD RIGAMONTI): CORDOGLIO PER SCOMPARSA FONDATORE EMILIO RIGAMONTI, UNA PRESENZA COSTANTE E PREZIOSA

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 31 maggio 2023 – L’amministratore delegato di Rigamonti, Claudio Palladi, assieme ai dipendenti e a JBS esprime sentito rammarico per la scomparsa del fondatore dell’azienda, Emilio Rigamonti, deceduto oggi a Sondrio.

Novantadue anni, Emilio Rigamonti aveva preso insieme al fratello Giovanni le redini dell’attività di macelleria e salumeria di famiglia nel 1913, aprendo alla fine degli anni Cinquanta il primo stabilimento produttivo a Montagna in Valtellina, che ancora oggi è sede della società, e in seguito gli impianti a Poggiridenti (negli anni 70) e a Mazzo in Valtellina nel 1986.

“Oggi perdiamo un pilastro dell’azienda. La sua intuizione e il suo impegno – ha detto l’AD Palladi – hanno reso Rigamonti leader nel mondo e la Bresaola della Valtellina IGP un prodotto conosciuto e consumato in tutto il pianeta. Ci legava una profonda stima, sul piano professionale e soprattutto umano. Avevamo festeggiato insieme di recente i suoi 92 anni. La sua è stata una presenza costante e discreta. Ha sempre sentito l’azienda come propria – ha concluso Palladi – abbiamo lavorato fianco a fianco e ci siamo confrontati fino all’ultimo, anche dopo l’acquisizione da parte di JBS, della quale era pienamente soddisfatto. Sentiremo profondamente la sua mancanza”.

