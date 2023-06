AGRICOLTURA, ASSESSORE BEDUSCHI A CASTELLO D’AGOGNA

Castello d’Agogna/PV, 01 giugno 2023 – L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi ha visitato oggi a Castello d’Agogna (Pavia) l’Ente nazionale Risi. Presente anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Ruggero Invernizzi.

“Un’eccellenza della ricerca – ha detto Beduschi – in un percorso virtuoso che da anni ci porta un prodotto ai vertici della qualità italiana. Il futuro del settore guarda sicuramente al contenimento del consumo di acqua. Gli Enti locali, con la Regione, devono affiancarsi a questo centro e alle realtà che rappresenta, nella ricerca e nella modernizzazione, per continuare questa storia fatta di grandi successi all’insegna della qualità”.

“Per il momento – ha spiegato l’assessore – abbiamo messo da parte il tema della siccità, che proprio in Lomellina si è fatta sentire pesantemente, ma dovremo vedere cosa succederà a giugno e luglio. Dobbiamo evitare che in UE e anche in Italia possa essere importato riso coltivato con principi attivi he da noi sono vietati da tempo”.

L’Ente è continuamente impegnato a monitorare nei suoi laboratori la qualità di una materia prima così preziosa, proteggendo il consumatore anche da eventuali anomalie e ‘fake’.

“Si tratta di un centro di ricerca – ha sottolineato Beduschi – unico in Europa, vero vanto della Lomellina e della Lombardia”.

Durante la sua visita in provincia di Pavia l’assessore Beduschi ha poi incontrato i rappresentanti della Strada del Riso dei Tre fiumi, con la presidente Cristiana Sartori. “Una realtà giovane e motivata – ha concluso Beduschi – che lavora per promuovere a tutto tondo non solo il prodotto ma anche le peculiarità del territorio”.