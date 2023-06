(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 1 giugno 2023- L’evento che Anpi Abbiategrasso ha realizzato insieme a ResqPeople per sabato10 Giugno ore 21.00 c/o i Sotterranei del Castello Visconteo ad Abbiategrasso.

Una serata in cui insieme ResqPeople storie attuali di “resistenza” , a cui seguirà lo spettacolo teatrale “La Messa non è finita” a cura della Compagnia teatrale “Scenaquattordici” (Ingresso libero)

