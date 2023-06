BAREGGIO – DISCORSO SINDACO PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

Cari concittadini,

è con grande emozione che sono qui stasera, di nuovo con la fascia tricolore, ad aprire ufficialmente il mio secondo mandato. Da 20 anni a Bareggio un sindaco uscente non veniva riconfermato e da 15 nessuno riusciva a essere eletto al primo turno e già questo è un dato significativo.

I ringraziamenti da fare per questo grande risultato sono tanti: anzitutto grazie ai 3517 elettori che hanno dato di nuovo fiducia a me e alla mia squadra dimostrando di avere apprezzato il lavoro svolto nei cinque anni precedenti. Ma mi rivolgo anche a coloro che hanno votato i miei avversari e a coloro che hanno disertato le urne: una delle sfide sarà riportare a votare queste persone. Grazie, ovviamente, a tutti i 71 candidati consiglieri delle cinque liste che mi hanno sostenuto: ognuno di loro è stato fondamentale per raggiungere l’obiettivo, non solo in termini di voti ma anche dal punto di vista umano e progettuale. Grazie a Roberto, Raffaella, Lorenzo, Nico e Franco, che hanno accettato l’incarico di assessore e che mi affiancheranno in questa nuova avventura. Grazie anche a tutti gli assessori e i consiglieri di maggioranza uscenti che non fanno più parte del Consiglio comunale: se abbiamo vinto le elezioni, è anche merito del loro contributo in questi cinque anni.

Un lavoro nei cinque anni passati senza sosta, reso ancora più complicato dalla pandemia e dalla crisi geopolitica, grazie al quale Bareggio è rinata: penso alle tante strade asfaltate, alla riqualificazione dei parchi pubblici, all’inizio del processo di rigenerazione delle aree dismesse atteso da decenni, alla riqualificazione dei centri sportivi con le nuove assegnazioni, al sostegno alle famiglie e ai commercianti in difficoltà e ai tanti eventi che hanno finalmente reso Bareggio un paese vivo.

Ora ci attendono altre importanti sfide: la riqualificazione di bocciodromo e biblioteca con i fondi del PNRR, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche da attuare, il recupero di tutte le aree dismesse e tutti i progetti contenuti nel nostro programma elettorale.

Auguro dunque buon lavoro alla nuova Giunta e a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza. All’opposizione, in particolare, rinnovo l’invito alla collaborazione: per fare di Bareggio un posto sempre più bello in cui vivere c’è bisogno del contributo e, perché no, delle critiche di tutti, purché siano costruttive e non distruttive.

Per adesso mi fermo qui. Ora rimbocchiamoci le maniche e… ripartiamo! Ancora grazie a tutti!