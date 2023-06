Bareggio. “PRONTI A FARE ESPERIENZA E IMPARARE”

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 1° giugno 2023. “Un grandissimo ringraziamento ai 755 elettori che ci hanno dato fiducia e a Linda, che ci ha voluto fortemente nella sua lista civica”. Davide Gatti e Alice Cerini, neo-consiglieri della lista “Linda Colombo sindaco”, commentano soddisfatti l’esito delle recenti elezioni e l’insediamento della nuova Giunta: “Con oltre l’11% dei consensi, la nostra lista è stata la terza più votata di Bareggio e la seconda della coalizione di maggioranza – sottolinea Davide Gatti -. Un risultato che ci dà grande spinta e motivazione per fare bene in questi cinque anni. Per il momento non abbiamo una rappresentanza in Giunta in quanto, con onestà, abbiamo ritenuto giusto lasciare spazio a chi ha più esperienza di noi”.

“Ci mettiamo a disposizione per fare esperienza e imparare, così in futuro saremo pronti a ricoprire cariche più ‘alte’ se e quando ci sarà l’opportunità – aggiunge il capogruppo Alice Cerini -. Intanto, abbiamo già dato disponibilità al sindaco per ricevere delle deleghe consiliari ad hoc e portare avanti i progetti della nostra lista, anche quelli di coloro che non sono stati eletti”.

V.A.