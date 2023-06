Città metropolitana di Milano: la Protezione civile racconta i giorni al “comando” in Emilia-Romagna

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2023. Si chiude domani, venerdì 2 giugno, col passaggio di consegne, il coordinamento delle attività in Emilia-Romagna da parte della Protezione civile della Città metropolitana di Milano, iniziato la scorsa domenica. Da diverse settimane, infatti, gli ETS (Enti del terzo settore) della Protezione civile, coordinati dal CCV-Milano e dal Settore Protezione civile della Città metropolitana di Milano, sono impegnati in attività di supporto alle popolazioni alluvionate.

Dopo un primo immediato intervento di soccorritori fluviali del CCV-MI (nello specifico del VPC

PESCHIERA ODV, del GCVC CARPIANO e del GCVPC SAN DONATO MILANESE), era stata

attivata la colonna mobile provinciale (oltre a quella della Città metropolitana di Milano, con

volontari di G.C. Trezzo sull’Area, GCVPC Cornaredo, G.C. Magenta più il CTV di turno del

CCV-MI, anche quelle di Pavia, Bergamo e Monza Brianza). Ulteriori 12 volontari con le

pompe idrovore si erano invece diretti a Bagnacavallo (Ets: GOR Paderno Dugnano).

Domenica, cambio volontari e presa in carico del coordinamento da parte di una funzionaria

del Settore Protezione civile della Città metropolitana di Milano, che domani farà rientro in sede, dopo intensi giorni di lavoro, sia fisico che emotivo, a Sant’Agata sul Santerno, paesino travolto da fango e acqua dopo la rottura dell’argine da parte del fiume.

In questi giorni, infatti, lo scenario è cambiato notevolmente: dopo aver smaltito camion di

fango e detriti, sgomberando così le strade, ci si è concentrati sulle abitazioni, per liberarle dal

fango e dalla sporcizia. L’emergenza, quindi, cambia volto con grande rapidità e per i volontari

la sfida non è solo ripulire e togliere il fango, ma anche gestire le piccole e grandi richieste

della popolazione locale, desiderosa di tornare alla normalità.

“Una grande sfida personale e di gruppo – è il racconto dei volontari e della funzionaria – Si

lavora duramente tutto il giorno, a volte riposando solo qualche ora a notte. Poi via, di nuovo

pronti a coordinare, scavare, spalare, gestire i mezzi per spostare le macerie. Fa molto caldo, in questi giorni, il sole secca il fango, che diventa duro come cemento. Bisogna fare in fretta, ragionando sulle priorità ed agendo con metodo. Siamo stati accolti con entusiasmo dai residenti, che ora, passata la prima emergenza, desiderano riacquistare la loro quotidianità. Vorrebbero tutti che ripulissimo il prima possibile i loro giardini e case, ma dobbiamo intervenire sulle situazioni più gravi ed è difficile accontentare tutti. L’emotività è alle stelle, a volte ci commuoviamo insieme a qualche anziano che si ferma con noi per chiacchierare o per chiedere aiuto. C’è un forte senso di comunità, sia coii volontari, sia con la popolazione”.

Nell’ultimo giorno di coordinamento, la Protezione civile della Città metropolitana di Milano ha

coordinato la pulizia del cimitero. Le tombe, ricoperte dal fango, sono state pian piano ripulite e diversi familiari hanno voluto portare un omaggio ai defunti, pur dovendo restare all’esterno ed accontentarsi di qualche foto scattata dai volontari. Un piccolo segno di normalità, dopo

l’emergenza. Le strade, ormai sgombre dai detriti, sono piene di polvere e iniziano ad

accatastarsi, fuori da case e negozi, mobili e altri oggetti da buttare, distrutti per sempre dal

mix di fango e acqua che, come uno tsunami, ha travolto il paese. Si lavora intensamente per

tornare alla vita di tutti i giorni. Domani, il cambio della guardia, ma la missione, con nuovi

compiti e obiettivi, continua.

I gruppi impegnati in queste settimane: VPC Paullo-Tribiano, Intercom4 Abbiategrasso,

G.C Trezzo sull’Adda, G.C San Zenone al Lambro, G.C. San Donato Milanese, G.C

Protezione civile Cernusco sul Naviglio, G.C. Protciv Segrate, G.C. Mediglia, G.C. Magenta,

G.C. Cornaredo, G.C. Cesano Boscone, Cassina de’ Pecchi, G.C. Assago, G.C. Arluno, G.C.

Adda Martesana, G.C. Cinisello Balsamo, G.C. Carpiano, G.C. Buccinasco, A.V. Bareggio

ODV, A.V. CVPC Milano, A.V. CVPC Peschiera Borromeo, A.V. GOR Paderno, A.V. ODV CV

Milano Protezione Civile, A.V. Pronto intervento Busto Arsizio, A.V. SEO Bollate, A.V.P.C. A2A

Milano, A.V.P.C. Opera, A.V.P.C. PC Canegrate ODV, CVPC Cinisello. In arrivo volontari da:

Pantigliate, Pieve Emanuele e Lacchiarella.

“La Città metropolitana di Milano è orgogliosa degli uomini e donne, volontari e funzionari, che in questi giorni si stanno impegnando in Emilia- Romagna. Stanno dimostrando preparazione e grande senso di comunità e di servizio, in una situazione non semplice. Dopo la prima emergenza, ora una fase più delicata. In questa settimana grande prova al timone delle operazioni per il Settore Protezione civile della Città metropolitana di Milano, esempio di una solidarietà concreta e operosa”, commenta la consigliera delegata alla Protezione civile della Città metropolitana di Milano, Sara Bettinelli.

V.A.