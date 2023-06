CULTURA/ TRENORD PORTA IN VIAGGIO L’ARTE DI BIENNOLO 2023

Sulla carrozza di un nuovo treno Caravaggio in circolazione installata l’opera immersiva “Mentre tutto va dove deve andare” di Danilo Sciorilli

L’installazione site-specific invita ad alzare lo sguardo dalla quotidianità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2023 – La carrozza di un treno “di tutti i giorni” si veste dell’arte di BienNoLo 2023: Trenord ha rinnovato la partnership con la biennale d’arte contemporanea di NoLo ideata da Carlo Vanoni, che si tiene fino all’11 giugno.

Sulla carrozza a doppio piano di un nuovo treno Caravaggio è stata realizzata l’installazione site-specific “Mentre tutto va dove deve andare”, dell’artista Danilo Sciorilli.

Grazie a questa creazione, i soffitti dei due piani mostrano squarci di cielo; sono collegati da una scala a pioli che richiama la sagoma di un binario, retta da una figura alata. Al livello superiore, nel cielo è immerso il titolo dell’opera, che vuole mettere in parallelo il viaggio in treno e la vita, in una continua rincorsa tra fato e libero arbitrio.

Due video-animazioni raccontano la natura effimera e temporanea del corpo e il miraggio di poter raggiungere l’infinito.

Il treno con l’installazione da oggi inizia a viaggiare sulla linea Milano-Brescia-Verona; i passeggeri potranno ammirarla fino all’11 giugno, anche con il supporto di una guida di BienNoLo che ne spiegherà figure e significato. Gli orari delle corse effettuate dal treno allestito sono consultabili al link https://www.trenord.it/biennolo/.

L’opera ideata per Trenord da Danilo Sciorilli si riconnette al tema scelto per l’edizione 2023 di BienNoLo, “Talitha Kum”, cioè “alzati, ragazza!” in lingua aramaica: è un’esortazione alla rinascita, un invito ad alzare lo sguardo dalla quotidianità – come quella della vita pendolare – per aprirsi a nuovi sguardi.

Con il supporto a BienNoLo, Trenord rinnova il proprio impegno a valorizzare e promuovere enti ed istituzioni culturali del territorio, facendosi anche connettore di cultura.

Ulteriori informazioni sul programma completo di BienNolo sono disponibili sul sito www.biennolo.org.

V.A.