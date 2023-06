DANCE BUS: tre momenti di danza in movimento – BERGAMO BRESCIA MILANO – dal 9 giugno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2023 – Dance card porta la danza contemporanea in mezzo alla gente e per fare questo realizza tre appuntamenti Dance Bus a ingresso libero: due autobus uniranno le città di Bergamo e Brescia (9 e 11 giugno), capitali italiane della cultura per il 2023, poi toccherà Milano (16 luglio) in cui verrà allestito un tram, simbolo degli spostamenti urbani. La danza abbraccia il territorio trasformandolo in un teatro a cielo aperto. In questo modo le piazze, le finestre e i balconi dei palazzi diventano nuove platee per raggiungere un pubblico il più possibile ampio e trasversale.

Il 9 giugno un autobus gratuito partirà da Brescia per raggiungere Bergamo per la performance partecipativa VIBES#3, produzione Digitale di ORBE, coreografia di Masako Matsushita all’interno della programmazione del Festival Danza Estate. L’11 giugno, viceversa, il bus partirà da Bergamo alla volta di Brescia per assistere a Symposium di Davide Valrosso, RELIC di Oleg Stepanov, danzatore di Pina Bausch e all’inaugurazione di Reaching Light, opera urbana collettiva dell’artista finlandese Kaarina Kaikkonen, all’interno del progetto Goal to Goal, organizzato da Circuito Claps per Bergamo Brescia capitale della cultura 2023.

Dopo lo scambio di spettatori tra le due capitali italiane della cultura Dance Bus si sposta a Milano: il 16 luglio, all’interno della rassegna Milano Dancing City, un tram urbano ospiterà un approfondimento comico sulla danza con l’attrice Annagaia Marchioro.

Portare la cultura tra la gente, in dialogo con la città, affinché si possa raggiungere un nuovo pubblico. Un’idea, quella dell’autobus (e del tram a Milano), che declina al meglio lo slancio che voglio dare alla cultura nelle sue varie forme espressive. Nell’anno in cui Bergamo e Brescia sono la capitale italiana della cultura è importante portare avanti iniziative che permettano di far uscire le varie declinazioni culturali dai luoghi tradizionalmente deputati. Città che diventano palcoscenico, dove tutti possono fruire l’esperienza culturale in una modalità forse insolita ma di sicuro coinvolgente. Perché il coinvolgimento di un pubblico eterogeneo è il modo migliore per avvicinare alla cultura anche coloro che spesso vivono ai margini della società. Mi auguro che progetti di questo tipo possano prendere sempre più piede, per permettere alla cultura di svolgere anche il prezioso ruolo di antidoto al disagio sociale, che pervade strati sempre più ampi della popolazione, a partire dalle nuove generazioni. Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia

Gli appuntamenti di Dance Bus:

9 GIUGNO 2023

BUS GRATUITO DA BRESCIA VS BERGAMO

Partenza dal parcheggio via D. Morelli 53, Brescia, ore 16.00

Per vedere a Bergamo

VIBES#3

ORBE/Masako Matsushita Performance partecipativa

All’interno della programmazione di Festival Danza Estate

Una performance di danza collettiva accessibile a tutte e tutti che accende la creatività di chi partecipa grazie a un paesaggio sonoro che include il ritmo dei taiko giapponesi e i rumori della città. Bastano uno smartphone e degli auricolari per trasformarsi in performer e per vivere gli spazi attraverso movimenti inediti.

Iniziativa all’interno del palinsesto di Bergamo Brescia Capitale della Cultura.

11 GIUGNO 2023

BUS GRATUITO DA BERGAMO VS BRESCIA

Bus gratuito da Bergamo, parcheggio Malpensata, ore 16.30

Per vedere a Brescia:

Symposium di Davide Valrosso, RELIC di Oleg Stepanov e Reaching Light, installazione urbana collettiva di Kaarina Kaikkonen

All’interno della programmazione di Goal to Goal, organizzato da Circuito CLAPS

La giornata è organizzata attorno al grande evento dell’inaugurazione di Reaching Light. Un’installazione urbana collettiva dell’artista finlandese Kaarina Kaikkonen che, a partire dalla “raccolta porta a porta” degli indumenti (camicie e magliette) che i cittadini hanno voluto donare e delle storie a loro connesse, realizzerà un’opera d’arte partecipata e collettiva che utilizzerà le facciate della chiesa sconsacrata tra via Trento e Via Filzi a Brescia. Nella giornata di domenica 11 giugno 2023 musica, danza, circo e teatro partecipato si alterneranno nel quartiere, dando vita a un energico e lieto incontro: band, danzatori professionisti, scuole di danza del territorio e performer accompagneranno i cittadini per le vie in un clima di allegria da inizio estate per una grande festa. Il dance bus si inserisce all’interno di questo contesto e porterà con sé, oltre a momenti informativi e istituzionali di presentazione e promozione del progetto, anche alcune performance: un solo del danzatore/autore Davide Valrosso e un solo di Oleg Stepanov, danzatore del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch. Stepanov condurrà anche un workshop nei giorni precedenti e l’esito del lavoro sarà mostrato proprio durante la festa.

Iniziativa all’interno del palinsesto di Bergamo Brescia Capitale della Cultura.

16 LUGLIO 2023

TRAM A MILANO

Con la partecipazione di Annagaia Marchioro e di Annalisa Luise

All’interno della programmazione di Milano Dancing City

Un percorso tra salite e discese di passeggeri, performance estemporanee e approfondimenti. Un tram urbano accompagnerà gratuitamente i passeggeri in giro per Milano tra Piazzale Perrucchetti (Bande Nere), via Cantù e Piazza Castello. Durante la corsa il pubblico potrà prendere parte alla chiacchierata Tutto quello che avreste voluto sapere sulla danza contemporanea* (*ma non avete mai osato chiedere) condotto dall’attrice e comica Annagaia Marchioro e da Annalisa Luise di dance card, sotto la supervisione registica di Christian Consalvo.

Per maggiori informazioni sui festival che ospitano le iniziative:

www.festivaldanzaestate.it

www.claps.lombardia.it

www.milanodancingcity.it

DANCE CARD

Per la prima volta insieme, 15 realtà del panorama della danza lombarda sono alleate per offrire ai rispettivi pubblici una modalità di fruizione di spettacoli più accessibile ed economica. Dance card è un’azione condivisa di promozione della danza e del suo pubblico attraverso la creazione di una card che dia diritto a forti riduzioni sul prezzo dei biglietti e che al contempo faccia sentire il pubblico parte di una grande cerchio di possibilità per amare e scoprire la danza.

Gli enti che fanno parte di dance card sono:

Ariella Vidach AiEP, Circuito CLAPS, Cro.me, Danae Festival, DANCEHAUSpiù, DiDStudio, Fattoria Vittadini, Festival Danza Estate, Festival MILANoLTRE, Milano Dancing City, PimOff, Più Che Danza Festival, Teatro Fontana, Teatro Franco Parenti, Teatro Ponchielli.

La card costa 5 euro e offre lo sconto del 50% su tutti gli spettacoli proposti dai partner della rete. Si può acquistare direttamente sull’app di Danza Dove e nelle strutture che aderiscono all’iniziativa.

PER PRENOTARE IL DANCE BUS:

www.dance-card.org

info@dance-card.orf