DDL MADE IN ITALY, ASSESSORE MAZZALI: LOMBARDIA LO ATTENDEVA, MODA E DESIGN ABITANO QUI. RAFFORZERÀ LOCOMOTIVA DEL PAESE

Milano, 01 giuno 2023 – “Un disegno di legge che la Lombardia, ‘patria’ di tanto Made in Italy, aspettava da tempo. Moda, Design, Cosmetica ‘abitano qui’ e il provvedimento del Governo rafforzerà la nostra Regione, locomotiva d’Italia”. Così Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi Eventi di Regione Lombardia, commentando il Disegno di legge a tutela del Made in Italy presentato in Consiglio dei ministri.

“Basta guardare al settore della Moda, tra i comparti Made in Italy d’eccellenza, un comparto riconosciuto in tutto il mondo – continua Mazzali – che dobbiamo tutelare perché è parte integrante della nostra economia, del know-how artigiano e della tradizione”.

“La Camera nazionale della Moda, con sede a Milano, aggrega 230 brand che danno lavoro a oltre 60.000 imprese della filiera, con il 75% del fatturato prodotto in Lombardia. Il sistema-moda regionale – conclude l’assessore – produce un giro d’affari di circa 26 miliardi di euro, frutto del lavoro di oltre 28 mila imprese. La moda è la seconda industria del Paese e ‘abita’ a Milano e in Lombardia”. (LNews)