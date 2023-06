DONNA UCCISA A SENAGO, ASSESSORE LUCCHINI: INDICIBILE VIOLENZA. NOSTRA PRIORITÀ CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE

Milano, 01 giugno 2023 – “Sono vicina all’immensa sofferenza della famiglia e degli amici della povera Giulia, vittima della violenza di genere. Una violenza disumana che non ha avuto nemmeno pietà per la vita che la ragazza portava in grembo da oltre sette mesi”. Lo afferma l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia Elena Lucchini.

“Rinnovo il cordoglio di Regione Lombardia a tutti i cari di Giulia e alla comunità di Senago. In questo giorno di dolore voglio però riconfermare che tra le priorità del nostro mandato c’è il contrasto della violenza di genere e che resta quotidiano il nostro impegno a favore della rete dei Centri antiviolenza. Una preghiera per questa giovane ragazza e per il piccolo che sarebbe nato tra qualche settimana”, conclude l’esponente della Giunta Fontana.

Redazione