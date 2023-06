La situazione delle borse di studio nelle regioni italiane: ecco le regioni più virtuose

Milano, 1 giugno 2023 – Lo studio è un diritto inappellabile, ma tutti noi sappiamo che spesso si scontra con le difficoltà economiche di una famiglia. Così si spiega il fatto che molti giovani rinunciano all’università per via di queste problematiche.

In tal caso, però, ci sono delle borse di studio che possono coprire le spese universitarie, così da consentire ai giovani di dotarsi delle competenze e dei titoli necessari per entrare nel mondo del lavoro e per arricchire la propria cultura. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme la situazione delle borse di studio nelle varie regioni italiane.

La situazione delle borse di studio nelle diverse regioni italiane

Si comincia sottolineando che la Campania, ad oggi, rappresenta una delle regioni più virtuose in assoluto, specialmente se si considera la crescita delle borse di studio erogate ai giovani in difficoltà economica. Si parla nello specifico di un aumento di 8 mila unità circa (da 15 mila a 23 mila) nell’arco degli ultimi 7 anni. Purtroppo, la Campania rappresenta un caso non sempre facile da ripetere nella Penisola.

La Sicilia, ad esempio, fatica molto in tal senso, lasciando scoperto il 22% degli idonei. La Lombardia ha fatto decisamente meglio, considerando una copertura del 98% circa, ed è anche la regione che paga di più in Italia, insieme alla già citata Campania. Una delle poche regioni che arriva ad una copertura del 100% è il Molise, mentre il Veneto si ferma al 98% circa, proprio come la Lombardia. La Calabria arriva al 99,5%, ed è stata la protagonista del miglioramento più evidente nel corso degli ultimi anni: nel 2012, infatti, la copertura arrivava al massimo al 40% del totale.

Anche l’Emilia-Romagna merita di entrare nella classifica delle regioni più virtuose sul fronte delle borse di studio, con una copertura totale del 100% dei richiedenti idonei. Per quel che riguarda il record degli importi, questo appartiene alla Toscana, con un tetto delle borse di studio per studenti fuori sede intorno ai 6 mila euro. Maglie nere di questa classifica sono il Friuli e l’Abruzzo.

Borsa di studio: definizione e requisiti

Una borsa di studio è una forma di aiuto finanziario concessa agli studenti che dimostrano di coprire determinati requisiti, come l’eccellenza accademica o le difficoltà economiche. Può coprire una parte o la totalità dei costi, comprese le tasse universitarie, le spese di soggiorno, il materiale didattico e altre voci correlate.

Uno dei requisiti sarà l’inclusione di un documento formale che giustifichi il motivo per cui si è interessati ad ottenere quella borsa di studio. A questo proposito, online si possono trovare alcuni articoli di approfondimento che presentano suggerimenti utili su come scrivere una lettera motivazionale, e spiegare le ragioni alla base della propria decisione.

I requisiti possono variare, ma generalmente serve una certificazione ISEE valida e fino ad un massimo di 15.748,78 euro, oltre alle credenziali SPID e alla necessità di partecipare al bando del concorso di assegnamento. Infine, le borse possono essere erogate da vari enti, sia statali come l’INPS sia regionali, o dalle università stesse.

L. M.