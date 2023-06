Rozzano. Blitz della polizia locale, sequestrata area in via Pavese per discarica abusiva, tre denunciati

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano 1 giugno 2023 – Stop all’abbandono indiscriminato dei rifiuti e all’inciviltà. Nell’ambito delle azioni per contrastare il degrado del territorio, gli agenti della polizia locale cittadina hanno posto sotto sequestro penale l’area situata in via Pavese, 80. Dall’ispezione effettuata questa mattina è risultato che il terreno veniva utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti.

Tre persone di origine straniera, residenti a Milano, sono state denunciate per presenza irregolare sul territorio nazionale e per discarica abusiva.

E’ finito nei guai anche il titolare dell’impresa edile che stava effettuando i lavori di scavo nell’area interessata. L’uomo è indagato per sfruttamento dell’immigrazione clandestina e sanzionato per lavoro in nero dei due manovali.

Sono in corso ulteriori indagini tese a verificare eventuali danni causati da inquinamento al sottosuolo e al corso d’acqua adiacente.

Costantemente impegnata in servizi di controllo sul territorio, la polizia locale rimane vigile e attiva per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica per tutti i cittadini.