LECCO. IN COMUNE LA MOSTRA DEDICATA AL BEATO ROSARIO LIVATINO

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 2 giugno 2023 – Rosario Livatino, primo magistrato Beato nella storia della Chiesa cattolica, e il lecchese Piero Nava, primo testimone di giustizia dell’ordinamento italiano, sono i protagonisti della mostra “Sub Tutela Dei” che, da lunedì 5 a sabato 10 giugno, sarà allestita al primo piano di Palazzo Bovara (piazza Diaz 1) per iniziativa del Centro Culturale Alessandro Manzoni in collaborazione con il Comune di Lecco e l’Ordine degli Avvocati di Lecco. La cerimonia ufficiale di inaugurazione è in programma lunedì 5, alle ore 17, nella Sala consigliare del Comune di Lecco, alla presenza del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. La mostra allestita in municipio sarà aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato 10 giugno dalle 9 alle 12.30. Visite guidate sono previste ogni giorno alle 11 e alle 18, oppure su prenotazione (mostralivatino.lecco@gmail.com).

Si segnala, infine, che martedì 6 giugno, alle ore 21, presso la Sala Don Ticozzi è previsto l’incontro “La giustizia sub tutela Dei: la testimonianza del Beato Livatino”.

Redazione