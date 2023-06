Masterplan Reggia di Monza, in Consiglio regionale l’interpellanza del M5S

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 giugno 2023 – Il nuovo masterplan della Reggia di Monza, approvato e presentato nei giorni scorsi, disegnerà il volto di uno dei più importanti parchi della Lombardia. Il tema arriverà martedì in Consiglio regionale, attraverso l’interpellanza “Contratto Golf Club Milano nel parco di Monza” che sarà presentata dalla Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pizzighini: «Attraverso questo atto, chiediamo a Regione Lombardia di esprimere in modo chiaro i propri intendimenti circa il futuro dell’area ad oggi in concessione al Golf Club. È assurdo che poche centinaia di soci abbiano, in uno esclusivo, accesso ad un milione di metri quadri di Parco, quando i visitatori del Parco di Monza sono circa due milioni l’anno.

Quale indirizzo vuole dare Regione Lombardia al Consorzio Parco e Reggia di Monza, al termine di scadenza della proroga del contratto di concessione al sopracitato Golf Club prevista per il 31/12/2023? Si procederà a riconvertire l’intera area a parco storico e monumentale oppure si procederà all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, così come prescritto dall’ANAC, e quindi inserendo nel bando clausole tali da garantire il libero accesso alla struttura al solo pagamento del biglietto per il servizio richiesto (inteso come utilizzo del campo da golf, ristorante oppure piscina), magari parametrando il costo dell’iscrizione annuale all’ISEE del fruitore? Noi riteniamo che il futuro del Parco di Monza, autentica meraviglia del territorio brianzolo, non possa essere mortificato a luna park per pochi fortunati, al contrario riteniamo che le bellezze storiche, culturale e naturali debbano essere messe nella disponibilità della collettività, in un’ottica di tutela dell’ambiente e delle attività che da secoli convivono al suo interno in armonia. Il futuro del Parco sono realtà come la Scuola Agraria di Monza, che oltre ad essere un istituto compatibile è anche di grande interesse ambientale e culturale o un esclusivo Golf Club? Martedì sapremo come Regione Lombardia intende rispondere a questa domanda» conclude Paola Pizzighini.

Redazione