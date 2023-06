Svelata la 58^ Rieti Terminillo Enel X Way: un “pieno” di novità

(mi-lorenteggio.com) Rieti, 2 giugno 2023 – Con la presentazione di giovedì 1° giugno alla Fondazione Varrone ha ufficialmente preso il via a Rieti la 58^ Rieti Terminillo Enel X Way. La cronoscalata laziale settimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) accenderà i motori nel weekend dell’1 e 2 luglio, ma quest’anno un’intera settimana di iniziative precederà l’atteso evento e le sfide tricolori che sui 13,45 km del leggendario percorso di gara sulla rinomata montagna reatina assegneranno la 56^ Coppa Carotti. Sempre più radicata nel territorio e con al fianco numerosi partner prestigiosi, la classica del Terminillo ritroverà i migliori specialisti delle corse in salita e alla luce del successo dell’edizione 2022, che ha segnato la ripartenza dopo lo stop dovuto alla pandemia, l’Automobile Club Rieti ha ulteriormente rilanciato puntando a un programma di ampio respiro e capace di coinvolgere le tante eccellenze della zona. Oltre a sport, motori, agonismo e competizione in uno dei palcoscenici più affascinanti e di fronte a un pubblico storicamente affezionato e competente, la Rieti Terminillo Enel X Way 2023 si distingue anche per la miscela di turismo, cultura, enogastronomia, sociale e innovazione che scaturirà dal susseguirsi di eventi programmati a partire da lunedì 26 giugno e fino alla chiusura della manifestazione nel pomeriggio del 2 luglio. Alcuni nell’ambito stesso della cronoscalata, altri legati a essa nel segno del prestigio, della storia, dell’intrattenimento, dell’impegno e della capacità di attrarre “vecchi” e nuovi visitatori attraverso opportunità sempre diverse.

La presentazione della Rieti Terminillo Enel X Way con il presidente ACI Rieti Alessandro De Sanctis in primo piano e con al fianco il presidente della Fondazione Varrone il sindaco di Rieti e il vicepresidente di Aci Rieti

“Innanzitutto – ha sottolineato in presentazione il presidente dell’AC Rieti Alessandro de Sanctis – rinnovo saluti e ringraziamenti per la nutrita partecipazione, che poi non è altro che il frutto di quelle che sono le sinergie che abbiamo volutamente messo in campo. Il progetto di quest’anno è ambizioso e nasce dall’intuizione dell’AC Rieti ma anche di quelli che finora hanno partecipato alla stesura del programma. La squadra è sempre molto entusiasta, tutti sono spinti da una grande passione e hanno accumulato un’elevata professionalità. Quest’anno siamo ancora più determinati per via delle novità che abbiamo introdotto, l’affiancamento di partner anche loro molto motivati e il sostegno della Fondazione Varrone e del Comune, che si sono fatti parte attiva nella predisposizione del progetto. Così la Rieti Terminillo 2023 si svolge in una rinnovata veste che comprende la Rieti Terminillo Classic e una lunga settimana di eventi sul territorio con l’intento specifico di promuovere il turismo, l’economia e soprattutto quelle che sono le bellezze cittadine”.

Nella Sala Conferenze, il padrone di casa Mauro Trilli, presidente della Fondazione Varrone, ha dato il benvenuto ai presenti, tra i quali numerose le autorità cittadine. A iniziare dal sindaco Daniele Sinibaldi: “La Rieti Terminillo – ha detto il primo cittadino – è già nel nome il brand di quelle che sono le nostre priorità: rilanciare Rieti e rilanciare il Terminillo, uno dei principali attrattori turistici e potenzialmente economici del territorio. Veniamo da una stagione invernale in cui c’è stato un bel movimento e sono state messe in campo forze nuove e ci apprestiamo a iniziare la stagione estiva, da tanti anni caratterizzata dalla gara che fa conoscere il nostro territorio a tutta Italia e anche oltre e che ha la volontà di crescere ancora. Questo per noi è motivo di orgoglio e nel contempo di collaborazione”. Per l’Automobile Club di Rieti sono intervenuti anche i vicepresidenti Daniele Rossi, che ha introdotto tante novità, e Costanzo Truini, che ha messo l’accento sull’edizione zero della Rieti Terminillo Classic. Si tratta della neonata gara di regolarità per prestigisoe auto d’epoca che si terrà sabato 1° luglio nella giornata di prove della Coppa Carotti. Edizione zero perché in via sperimentale con l’auspicio che possa diventare evento stabile nel calendario nazionale o internazionale. Sempre per l’Automobile Club reatino hanno preso la parola il presidente della Commissione Sportiva Luigi Cari e il direttore Ottavio Busardò, mentre per la parte operativa lungo il tracciato il lavoro è stato illustrato dal direttore di gara Fabrizio Fondacci e, tra i vari partner in collaborazione e a supporto dell’evento presenti, particolarmente mirato sulla mobilità elettrica e il supporto con vetture “full electric” è stato l’intervento di Paola Cuomo, responsabile territoriale Public Sector del title sponsor Enel X Way.

E’ davvero ricca la settimana della 58^ Rieti Terminillo Enel X Way. Si inizia lunedì 26 giugno con l’inaugurazione dell’esposizione di auto da corsa in piazza Vittorio Emanuele II (fino a giovedì 29), della mostra dedicata all’automobilismo con possibilità di utilizzare dei simulatori di guida appositamente istallati (fino a domenica 9 luglio) e dell’ACI Point per parlare di ACI e sicurezza stradale (fino a domenica 2 luglio). Da martedì 27 a sabato 1° luglio si aggiunge la visita alla Rieti sotterranea (ore 18.00), mentre mercoledì 28 l’evento sarà presentato ai bambini dell’Istituto comprensivo Alda Merini in località Vazia, che sarà sede della Direzione Gara e giovedì 29 prende il via il concorso fotografico “scatta e tagga #rietiterminillo”.

Venerdì 30 giugno il weekend inizia alle 9.30 con l’apertura del Centro Accrediti presso la Direzione Gara e con le verifiche tecniche in Via Maestri del Lavoro, zona paddock, dalle 10.00 alle 19.30. Nel pomeriggio il Complesso Santa Lucia ospiterà un convegno sulla Rieti Terminillo, la presentazione dell’auto elettrica allestita dalla Guidosimplex che consentirà a un guidatore con disabilità di inaugurare il percorso della gara e il laboratorio esperienziale a cura della sezione di Rieti dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).

Sabato 1° luglio alle 9.30 lungo il tracciato di gara prendono il via le due salite di prove ufficiali, precedute dalla Parata Club Experience ACI Storico, dalla Parata Enel X Way, dallo start della Rieti Terminillo Classic e dall’apertura delle hospitality allestite in zona partenza e arrivo e dello stand dell’AISM per gli associati. In centro città, nel pomeriggio, proseguiranno le varie iniziative già inaugurate e alle 18.00 in piazza Vittorio Emanuele II è previsto l’arrivo della Rieti Termillo Classic con esposizione delle auto partecipanti in piazza Cesare Battisti. Seguirà la premiazione al Polo culturale Santa Lucia nell’ambito della conviviale organizzata per autorità e partner dell’evento. Dalle 18.30 aprirà anche la vendita di prodotti tipici che a cura di Coldiretti ogni giorno sarà in piazza Vittorio Emanuele II fino a domenica sera.

Tra sabato e domenica a Rieti è quindi prevista la notte bianca, che porterà al clou della gara naturalmente domenica 2 luglio: dopo la ripetizione delle parate “apripista” e della Rieti Terminillo Classic, alle 10.00 scatta la 58^ Rieti Terminillo Enel X Way – 56^ Coppa Carotti. Valida per il CIVM e anche per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) zona Centro-Nord, i piloti affronteranno in manche unica il percorso di 13,45 km con partenza dalla “colonnetta” di Lisciano, al km 5,400 della SS 4 Bis Terminillese, e arrivo poco prima della località Pian de’ Valli al km 18,850 (sede anche delle premiazioni finali), coprendo un dislivello di 1029 metri per una pendenza media del 7,5%. A dirigere le operazioni Fabrizio Fondacci e il direttore aggiunto Roberto Bufalino.

Per il secondo anno consecutivo l’evento sarà trasmesso in diretta da ACI Sport TV, visibile al canale 228 del pacchetto Sky e anche in live streaming sui canali social del CIVM, della federazione e dell’evento. Nell’edizione 2022 si impose il pluricampione italiano ed europeo Simone Faggioli su prototipo Norma M20 FC motorizzato Zytek da 3000cc con il tempo di 4’51”17. Il pilota fiorentino precedette sul podio assoluto le Osella del trentino Diego Degasperi su FA 30 (staccato di 7”65) e dell’abruzzese Stefano Di Fulvio su PA30, protagonisti di un avvincente duello per la piazza d’onore, culminato in una differenza fra loro di appena 3 decimi di secondo.