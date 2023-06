OSSIMO (BS). 39ENNE SI INFORTUNA MENTRE TAGLIA L’ERBA, TRASPORTATO IN ELICOTTORO IN CODICE ROSSO

OSSIMO (BS), 3 giugno 2023 – Intervento nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 giugno 2023, per i tecnici della Stazione di Breno, V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino. L’allertamento da parte della centrale è arrivato poco prima delle 19:00 per un uomo di 39 anni infortunato mentre stava falciando l’erba in località Carnino, territorio del comune di Ossimo; ha riportato diversi traumi. Sul posto, oltre ai tecnici della Stazione di Breno del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, l’automedica da Esine e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato portato in ospedale a Brescia in codice rosso.

Intervento nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 giugno 2023, per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati dalla Soreu delle Alpi intorno alle 15:00 per un escursionista di circa 50 anni. L’uomo stava scendendo dalla Via Mercatorum, il sentiero che da Dossena porta a San Giovanni Bianco, quando è scivolato e ha riportato un trauma a un braccio, con sospetta frattura. Era in corso un forte temporale. Le squadre del Cnsas lo hanno raggiunto, sette i tecnici impegnati; l’uomo è stato immobilizzato e trasportato con la barella portantina fino all’ambulanza, per una trentina di minuti. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.

Redazione