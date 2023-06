Senago. Saranno celebrati a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, i funerali di Giulia Tramontano

(mi-lorenteggio.com) Senago, 3 giugno 2023 – Saranno celebrati a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, i funerali di Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro casa di Senago.

A seguito del lutto cittadino proclamato dal Sindaco di Senago per la scomparsa di Giulia Tramontano, nella serata di giovedì 1 giugno 2023, si è tenuto un momento di raccoglimento e riflessione al Parco cittadino “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di via Padova/Pacinotti, nei pressi della “Panchina Rossa”, simbolo della lotto contro la violenza sulle donne.

Autorità civili e religiose, cittadini si sono raccolti in un momento di preghiera e cordoglio attorno alla famiglia di Giulia e Thiago.

Queste le parole del Sindaco Magda Beretta:

“Ieri sera abbiamo voluto manifestare davanti alla panchina rossa il nostro affetto a Giulia e al suo bimbo. Un luogo simbolo per dire BASTA alla violenza contro le donne. Giulia non ha avuto il tempo per capire che quell’amore non era amore. Denunciate, rivolgetevi ai centri anti violenza, alle istituzioni e alle forze dell’ordine, potete essere salvate!

La presenza della famiglia Tramontano ci ha riempito il cuore. Possiamo solo immaginare il dolore che state provando.”

In tutte le Sante messe celebrate domani, domenica, nelle due parrocchie di Senago, nella preghiera dei fedeli ci sarà un pensiero dedicato a Giulia.

A Sant’Antimo, il Sindaco, il Segretario Generale, la Giunta Comunale, il Presidente con l’intero Consiglio Comunale ed i dipendenti comunali tutti esprimono il loro profondo cordoglio per la tragica scomparsa della cara Giulia e del piccolo che portava in grembo. L’Amministrazione comunica che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

