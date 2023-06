AMBIENTE. UN ACCORDO PER PROMUOVERE STILI DI VITA SOSTENIBILI E CONTRASTARE L’INQUINAMENTO DA PLASTICA

Tra Comune di Milano e Plastic free Onlus protocollo condiviso per iniziative e campagne dedicate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2023 – Un accordo tra il Comune di Milano e l’organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus per sensibilizzare le persone sugli effetti dannosi della plastica, in particolare quella monouso, sull’ecosistema.Lo ha annunciato l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi partecipando oggi a uno dei 100 appuntamenti organizzati dall’associazione in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Le organizzazioni che si impegnano sui temi ambientali – ha dichiarato l’assessora Grandi – sono una risorsa preziosa per le amministrazioni locali che, come Milano, investono fondi ed energie per promuovere tra cittadine e cittadini stili di vita sostenibili. Da anni Plastic free Onlus organizza passeggiate ecologiche, lezioni nelle scuole, campagne di informazione online per contrastare l’inquinamento da plastica. Strumenti che nei prossimi tre anni, ovvero per la durata del protocollo che abbiamo appena sottoscritto, si uniranno alle iniziative del Comune moltiplicando, è il nostro auspicio, l’effetto positivo del messaggio”.

“Questa collaborazione ci riempie d’orgoglio e determinazione – dichiara Luca De Gaetano, presidente Plastic Free Onlus –. Ringraziamo l’assessora Grandi e il suo staff, i volontari Plastic Free Matteo Bignardi, Francesco Rose e Paolo Monesi, rispettivamente referente regionale, provinciale e coordinatore nazionale Enti e Comuni. Solo il loro grande impegno ha permesso la firma dell’accordo che rappresenta – conclude De Gaetano – un punto di partenza per un cammino che faremo assieme e che ci auguriamo pieno di risultati e soddisfazioni a tutela dell’ambiente e per migliorare la quotidianità di chi vive Milano”.

Sito www.plasticfreeonlus.ti