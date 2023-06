 Vigevano. Mostra Figure sullo sfondo-Gabriele Armellini

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 4 giugno 2023 – Sabato 10 giugno 2023 alle ore 11,00, presso Strada sotterranea nuova del Castello Sforzesco di Vigevano si inaugura la mostra “figure sullo sfondo – GABRIELE ARMELLINI”.

“Armellini – scrive Giuseppe Castelli, critico e curatore della mostra – propone una pittura sofisticata, elegante, cerebrale, a prima vista di difficile accesso, costituita da un tessuto cromatico complesso ed affascinante, che spinge la sua ricerca verso dimensioni, che sono solo dominio del pensiero, ben lontano da una tecnica più tranquilla ed appagante.

Una chiave di lettura vera e propria non esiste ma, per entrare in sintonia con questo mondo di rarefatte costruzioni astratte ed afferrare il fascino misterioso, è necessario guardare alla musica ealle variazioni delle cadenze ritmiche che propone e che ne costituiscono l’essenza profonda.

Attraverso questa via è possibile seguire il filo di una pittura fatta di colori splendenti, che fluisce con motivi ora dolci, ora vibranti, ora gioiosi, ora cupi, seguendo attraverso il gioco cromatico le note di un’immaginaria sinfonia musicale ancora tutta da scrivere ma già presente sulla tela nelle armonie suggerite dal colore.”

Gabriele Armellini è nato a Castelletto di Branduzzo (PV), laureato in Ingegneria Elettronica, vive e lavora a Voghera.

Dal pubblico esordio nel 2008, finalista per la sezione pittura al Premio Celeste e al talent show nazionale de La Stampa del 2014, ha partecipato a numerose iniziative espositive sia personali che collettive in Italia e all’estero: sue opere si trovano presso importanti collezioni pubbliche e private.