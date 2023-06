A TREZZANO SUL NAVIGLIO L’EVENTO DI GRAFFITI PIU’ GRANDE D’ITALIA, RITORNA URBAN GIANTS

(m-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 5 giugno 2023 – Milano torna ad essere sfondo per Urban Giants, l’evento di graffiti più importante d’Italia.

I prossimi 9, 10 e 11 Giugno il Comune di Trezzano sul Naviglio ospiterà la kermesse internazionale, riunendo 150 writers e street artists provenienti da 20 Paesi di tutto il mondo nella nuova location compresa tra il Centro Ugo Tognazzi in Via Castoldi

e i muri perimetrali della rinomata vetreria Vetropack in Via San Cristoforo. L’associazione ha deciso di mantenere la stessa location dello scorso anno, così da proseguire il successo riscosso nel 2022 con l’integrazione tra la kermesse artistica e Birreficenza, la raccolta fondi promossa dalla APS Grupifh Onlus.

Per i giorni del festival sarà possibile, in maniera totalmente gratuita, vivere i luoghi toccati

dall’evento e osservare gli artisti all’opera. Le giornate saranno arricchite con numerose attività che permetteranno a tutti gli interessati di vivere un’esperienza a 360°:



Attività Pre-Evento

GIOVEDİ 8 GIUGNO 2023

Sede Maxi Sport

Via Benvenuto Cellini 2, Trezzano sul Naviglio

16:30 Presentazione evento 2023

17:00 Workshop di graffiti su T-Shirt

Programma Evento

VENERDİ 9 GIUGNO 2023

Centro Ugo Tognazzi

Via Castoldi, Trezzano sul Naviglio

10:00 Apertura cancelli per gli artisti

20:00 Live gruppi locali e dj set

(a cura di APS Grupifh Onlus)

SABATO 10 GIUGNO 2023

Centro Ugo Tognazzi

Via Castoldi, Trezzano sul Naviglio

09:00 Apertura cancelli per il pubblico

10:00 Workshop di pittura con Caparol e Rossi Service

14:00 Stand annullo filatelico in collaborazione

con Poste Italiane (fino alle 19:00)

15:00 Cerimonia di bollatura alla presenza del

Sindaco Bottero, dell’assessore De Filippi,

del Direttore della Filiale Milano 4 Ovest e della

Referente Territoriale di Poste Italiane-Filatelia

15:30 Laboratori di pittura per bambini o ragazzi

con SPA Farmaceutica

20:00 Musica live di gruppi locali e dj set

(a cura di APS Grupifh Onlus)

DOMENICA 11 GIUGNO 2023

09:00 Apertura cancelli per il pubblico

10:00 Workshop di graffiti con Gimar

15:00 Laboratori di pittura su magliette per bambini

o ragazzi con Maxi Sport

20:00 Musica live di gruppi locali e dj set

(a cura di APS Grupifh Onlus)

Redazione