A TREZZANO SUL NAVIGLIO UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE PER URBAN GIANTS FESTIVAL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2023 – Poste Italiane parteciperà all’ Urban Giants Festival con un servizio temporaneo che sarà attivo sabato 10 giugno dalle 14:00 alle 19:00 presso il Centro Feste Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano Sul Naviglio dove sarà possibile richiedere l’annullo speciale dell’evento. L’iniziativa è stata curata dall’Associazione We Run The Streets in collaborazione col comune di Trezzano Sul Naviglio.

Il timbro figurato, realizzato nel formato tondo, riproduce il logo della manifestazione che, giunta alla quarta edizione, vuole essere un momento di incontro per artisti di diverse discipline provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di far conoscere la street culture in tutte le sue forme.

Per l’occasione sono state pubblicate 4 cartoline edite da Poste Italiane, in edizione limitata, che raffigurano il graffito di Brain Mash nella foto di Aurora Falsina, di Losmetzican nella foto di Dante Cavicchioli, 140 Ideas nella foto di Umberto Gasparinetti e TSF Crew dall’archivio di We Run The Streets.

Alle 15:00 è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza del Sindaco Fabio Bottero, dell’Assessore alle Politiche Ambientali Cristina De Filippi del Presidente Marco Zanghi e dei rappresentanti dell’associazione We Run The Streets, del Direttore della Filiale Milano 4 Ovest Maria Grazia Mazza e della Referente Territoriale di Filatelia Loredana Lenza.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Trezzano sul Naviglio in viale L. Da Vinci per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Redazione