L’accademia musicale Stabat Mater di Rho ancora in Concerto con Musica Maestro!

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 5 giugno 2023 – Domenica 4 giugno sono iniziati i festeggiamenti dell’Accademia musicale Stabat Mater di Rho

per i primi dieci anni di attività.

Il Concerto “Musica, Maestro!” si è tenuto in Villa Burba con allievi e docenti guidati dal M° Donato

Bruno, direttore della scuola di musica rhodense.

Da Bach, Mozart, Beethoven alle ballate irlandesi, da Vivaldi alle colonne sonore più recenti, il

programma è stato molto vasto e suddiviso in tre momenti distinti.

Il numeroso pubblico ha applaudito tutti i musicisti, dai bambini piccoli di soli tre anni, ai ragazzi più

grandi che hanno appena concluso le certificazioni accademiche. Anche i docenti, come di consueto,

hanno allietato la sala con diversi brani musicali. Protagonisti i musicisti con pianoforte, violini, arpa,

strumenti a fiato, chitarra ma anche arie per soprano e brani del repertorio moderno.

Nella sala delle colonne della villa, invece, è stata allestita una mostra di gioielli tessili e l’esposizione

di alcuni dipinti della bravissima artista Elisabetta Narducci (ennepaintings.com)

“Generare Bellezza” ormai è il motto della scuola di musica Stabat Mater, e con il concerto non si

sono chiusi gli appuntamenti musicali; già nei prossimi giorni, infatti, partiranno i Corsi estivi e sono

aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2023-24.

A settembre, oltre agli Open Day, il Consiglio Direttivo e i coordinatori delle attività, organizzeranno

concerti e momenti di festa presso la prestigiosa sede, nel Collegio dei Padri Oblati di Rho, proprio

per iniziare al meglio questi festeggiamenti.

Tra le novità, partirà il Corso di Batteria e Percussioni e riprenderanno gli incontri del Coro cittadino

di voci bianche “A scuola di in-canto”, l’Orchestra giovanile e quella sinfonica, composta da 35

musicisti. La Stabat Mater continua ad essere un riferimento importante nella zona rhodense anche

come Promotrice Culturale del Teatro alla Scala di Milano e ha rinnovato la convenzione con il

Conservatorio Giuseppe Verdi per esami, certificazioni e preparazione agli Esami di ammissione nei

principali Licei Musicali, dove l’iscrizione è a numero chiuso, con esame di selezione.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a segreteria@accademiasantuario.com, chiamare il

3490025588 o seguire le attività della scuola di musica rhodense sui principali social.

Le proposte non mancano, allora…Musica, Maestr