Lombardia, raddoppiati fondi nidi gratis 2023. Silvia Scurati (Lega): “Grazie a Regione 16 milioni per famiglie e sostegno natalità”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno – “Rinnovato un provvedimento fondamentale per abbattere i costi sostenuti dalle famiglie per il pagamento della retta di frequenza di nidi e micronidi pubblici e privati convenzionati. Per l’anno 2023 i fondi sono stati raddoppiati per un ammontare di ben 16 milioni di euro”.

Così Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega e vicepresidente della IV° commissione attività produttive, istruzione, formazione e occupazione di Regione Lombardia.

“Questo provvedimento continua il percorso avviato nel 2016 per il sostegno economico dei servizi per l’infanzia destinati ai nuclei familiari più deboli. L’obiettivo è anche quello di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne, favorendo la permanenza ma anche il loro reinserimento nel mercato. Questi 16 milioni sosterranno la genitorialità e la natalità, temi importanti che Regione Lombardia affronta, da sempre, con ingenti risorse. Grazie quindi all’impegno dell’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini per questo aiuto concreto alle famiglie” conclude Scurati.

Redazione