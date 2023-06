Risparmiare sull’assicurazione auto: consigli e strategie per ridurre i costi

Milano, 5 giugno 2023 – L’assicurazione auto è un aspetto fondamentale nella gestione dei veicoli, ma ciò non significa che debba pesare eccessivamente sul bilancio familiare. Esistono diverse strategie e consigli utili per ridurre i costi dell’assicurazione auto, consentendo di ottenere la copertura necessaria senza svuotare il portafoglio. Nel seguente testo, esploreremo alcune di queste strategie.

Quando si cerca un’assicurazione auto conveniente, è sempre consigliabile confrontare diversi preventivi. In questo senso, il preventivatore pubblico IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) può essere un valido alleato. Questo strumento online consente di ottenere preventivi da diverse compagnie assicurative, tra cui Allianz Direct, una delle compagnie leader nel settore dell’assicurazione auto. Allianz Direct offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, combinando l’esperienza di Allianz con la comodità e i vantaggi delle assicurazioni online.

Oltre ad Allianz Direct, esistono numerose altre compagnie assicurative che offrono polizze auto competitive, Conte.it, Genertel e Zurich Connect sono solo alcune tra le tante. Genertel, ad esempio, offre uno sconto di 25 € se si attiva una nuova polizza online. Ogni compagnia ha le proprie caratteristiche e vantaggi, pertanto è consigliabile valutare attentamente le diverse opzioni disponibili per trovare quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget.

Di seguito alcuni suggerimenti specifici per risparmiare sull’assicurazione auto:

Evitare di pagare a rate il premio assicurativo: spesso, dilazionare il pagamento in rate mensili comporta l’applicazione di interessi che aumentano il costo finale dell’assicurazione. Se possibile, cercate di pagare il premio in un’unica soluzione annuale per risparmiare sulle spese accessorie.

Utilizzare, quando possibile, la classe di merito ereditata da un familiare convivente: se si è conviventi con un familiare che ha una classe di merito più vantaggiosa, si può beneficiare di una riduzione dei costi assicurativi utilizzando la formula della responsabilità civile auto familiare. In questo modo, si può ottenere una tariffa più conveniente sulla propria polizza. Importante: per potere usufruire di questo beneficio è necessario che la polizza sia attiva e intestata a un privato.

Scegliere formule come “Guida Esperta” o “Unico Conducente”: generalmente le compagnie assicurative offrono tariffe agevolate per determinate categorie di conducenti, come nel caso degli unici conducenti del veicolo o che hanno un’esperienza di guida significativa. Valutate attentamente le opzioni offerte dalle diverse compagnie per trovare la formula più vantaggiosa per il vostro profilo.

Scegliere le garanzie più adatte alle proprie esigenze. Prima di sottoscrivere un’assicurazione auto, è importante valutare attentamente le garanzie accessorie offerte concentrandosi, ad esempio, su quelle più utili quali: soccorso stradale, garanzia infortuni conducente, oppure furto e incendio nel caso in cui si risieda in zone in cui avvengono, malauguratamente, furti di veicoli.

Scegliere le compagnie assicurative che operano online, perché con le assicurazioni online è possibile risparmiare rispetto alle assicurazioni tradizionali.

Ci sono diverse ragioni per cui le assicurazioni online possono offrire tariffe più convenienti.

Minori costi operativi: Le compagnie assicurative online hanno costi operativi inferiori rispetto alle compagnie tradizionali con filiali fisiche. Non essendo necessaria la gestione di un’ampia rete di uffici e agenti di vendita, le assicurazioni online possono ridurre i costi e riflettere tale risparmio nelle tariffe offerte ai clienti.

Automatizzazione dei processi: le compagnie assicurative online si avvalgono di processi automatizzati e piattaforme digitali per gestire la sottoscrizione delle polizze e l’assistenza clienti. Questo consente di ridurre il lavoro manuale e i relativi costi associati. Inoltre, l’automazione può migliorare l’efficienza, ridurre gli errori e velocizzare i tempi di risposta.

Confronto e personalizzazione: le assicurazioni online offrono strumenti di confronto e preventivazione immediati, che consentono ai clienti di confrontare rapidamente diverse opzioni e personalizzare la copertura secondo le proprie esigenze. Questa trasparenza e flessibilità aiutano a ottimizzare la scelta dell’assicurazione più adatta alle proprie necessità e al proprio budget.

Riduzione delle commissioni degli intermediari: nelle assicurazioni tradizionali, gli agenti di vendita ricevono commissioni per i contratti sottoscritti. Con le assicurazioni online, l’intermediazione è ridotta o eliminata, il che si traduce in una diminuzione delle commissioni. Questo può contribuire a un abbassamento dei premi assicurativi.

Aggiornamenti e gestione online: le assicurazioni online offrono soluzioni digitali per la gestione dei contratti, come la possibilità di modificare le coperture, effettuare pagamenti, richiedere assistenza e segnalare sinistri tramite piattaforme online. Ciò semplifica e velocizza le operazioni, riducendo i costi amministrativi.

L. M.