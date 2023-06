(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 5 giugno 2023 – Torna a Bergamo la serata dedicata agli artisti di strada: “Urka! Busker Night”, che si svolgerà sabato 10 giugno dalle 20.15 alle 24.00 e interesserà le seguenti vie: Broseta, Piazza Pontida, Largo Cinque Vie, Largo Nicolò Rezzara, Via Sant’Alessandro, Via XX Settembre e Via Sant’Orsola.

L’evento, organizzato da Proloco Bergamo, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, desidera diffondere e valorizzare l’arte di strada come momento di incontro sociale in spazi urbani: ogni piazza, angolo e strada diventano parte integrante dello spettacolo che ospitano.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Bergamo, Consiglio regionale della Lombardia e Fondazione Polli e Stoppani.

Si ringrazia Fbr Assicurazioni e l’Associazione Bergamo Vive.

Hanno presenziato:

Roberto Gualdi, Direttore Artistico Proloco Bergamo

Nadia Ghisalberti, Assessore alla Cultura Comune di Bergamo

Filippo Cecchini Manara, Presidente Associazione “Fabbrica dei Sogni” ODV

Pierangelo Galbusera, Consigliere dell’Ente Nazionale Sordi sez. provinciale di Bergamo, accompagnato da una interprete di Lingua dei Segni

Ines Paganelli, Distretto Urbano del Commercio di Bergamo

Marco Recalcati, Associazione Bergamo Vive

Roberto Ravasio, FBR Assicurazioni

Silvia Iezzi, Acrovertical

Andrea Molinari, Brassato Drum

“Un appuntamento giocoso e divertente che, in occasione della Capitale, si allarga rispetto alla sua postazione originaria, la bella Piazza Pontida, per diffondersi nelle vie limitrofe, raggiungendo altri spazi importanti del centro urbano.” commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti. “Il festival è cresciuto negli anni e la qualità della sua proposta artistica ha generato una forte attrattività non solo da parte del pubblico cittadino ma anche di quello proveniente dalla provincia, attirato dalle acrobazie degli spettacoli e degli artisti che si esibiscono per strada, che portano una ventata di allegria e di colori tra le antiche vie del borgo storico.”