BCM23. La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno: 10/11 giugno nuovo progetto di promozione della lettura a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2023 – Sabato 10 giugno alle ore 11.00 presso la Biblioteca Sormani verrà presentato La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il nuovo progetto di promozione della lettura nei quartieri milanesi, ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo; l’incontro di presentazione inaugura ufficialmente l’iniziativa e apre un weekend di letture ad alta voce, incontri e presentazioni in tutti i nove Municipi della città.

Il progetto raccoglie l’eredità del precedente programma La Lettura Intorno e lo amplia su scala cittadina, mettendo in campo, nei diversi quartieri, attività partecipative mirate alla diffusione del libro per contrastare i fenomeni di abbandono delle abitudini di lettura, soprattutto tra i giovani.

L’iniziativa si articola secondo due principali linee d’azione: Letture di prossimità, per portare incontri, letture e presentazioni nei nove Municipi milanesi, attraverso l’istituzione di presidi fisici sul territorio, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Milano; e Letture di crescita, che prevede l’organizzazione di iniziative di promozione del libro nelle scuole, in collaborazione con i docenti, a partire dal prossimo anno scolastico.

Ospite d’onore dell’incontro sarà lo scrittore Marco Balzano, che proporrà una riflessione sul valore della lettura tra giovani e giovanissimi e l’importanza dei libri nei processi educativi e di crescita. Interverranno anche Piergaetano Marchetti, Presidente dell’Associazione BookCity Milano, e un referente di Fondazione Cariplo a presentare il progetto, insieme al Comune di Milano; l’incontro sarà anche l’occasione per presentare i diversi presidi fisici individuati nei nove Municipi, al fine di garantire un’offerta ramificata e diversificata su tutti i territori, specchio delle molteplici realtà capaci di essere attrattive e propositive su temi culturali e sociali.

Il primo weekend di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno prevede letture ad alta voce tratte da brani scelti appositamente da Marco Balzano, in tutti i presidi cittadini, nel pomeriggio di sabato 10 giugno a partire dalle 16.30: nel giardino della Biblioteca Sormani, letture tratte da Di che colore è la libertà di Roberto Piumini; nel giardino della Biblioteca Oglio letture tratte da Blu, un’altra storia di Barbablu di Beatrice Masini; nel giardino della Biblioteca di Baggio letture tratte da Il Mago di Oz di Frank Baum; alla Libreria Popolare di via Tadino letture tratte da Rughe di David Grossman; nel giardino di mosso letture tratte da L’arte di essere normale di Lisa Williamson; alla Centrale dell’Acqua letture da Ero cattivo di Antonio Ferrara; nel giardino del Teatro Bruno Munari letture da L’inventore di sogni di Ian McEwan; alla Grande Fabbrica delle Parole letture da Filastrocche. Gelsomino nel paese dei bugiardi di Gianni Rodari; da Pacta . dei Teatri letture da Harry Potter e la pietra Filosofale di J. K. Rowling.

Il fine settimana prevede anche due incontri rivolti ai bambini nella nuova biblioteca condominiale LeggerMente, in via Capraro 1: sabato alle 10.00 l’incontro Metodo Caviardage: scopri la poesia che è in te, a cura di Elena Mazzariello, alla scoperta della poesia a partire dalla lettura condivisa di un albo illustrato, pensato per giovani lettori e lettrici dai dieci anni in su; domenica alle 10.00 l’evento Kamishibai, una lettura con teatrino e attività di laboratorio manuale, per bambini e bambine tra i cinque e i dieci anni.

Domenica 11 giugno a partire dalle 10.00 il weekend prosegue con L’estate… con un libro in mano, la festa delle LIM – Librerie Indipendenti di Milano, che festeggeranno il loro decimo anniversario alla Biblioteca Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3, riunendosi nella libreria all’aperto più grande della città e offrendo una giornata di dialoghi, laboratori, letture e musica.

La due giorni si concluderà domenica alle 18.30 nel Parco di Cascina Merlata – UpTown con il terzo incontro del ciclo Parole in giardino, un’iniziativa di BookCity Milano in collaborazione con il magazine Gardenia, ideata per portare libri e letture ad alta voce in alcuni dei giardini e dei parchi più belli di Milano: l’appuntamento avrà inizio al Fontanile del Parco, da dove partirà una passeggiata in compagnia dell’architetto Valeria Lorenzelli, district manager di UpTown, che racconterà la storia del luogo. La passeggiata si concluderà a Cascina Merlata, dove si terrà il dialogo tra la Direttrice di Gardenia Emanuela Rosa-Clot e la scrittrice Rosa Teruzzi, autrice del libro Il valzer dei traditori. A seguire sono previste alcune letture ad alta voce di brani scelti tratti dal libro, a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria, sul sito bookcitymilano.it.