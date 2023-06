Bollate. Torna il MilanoNordOvestPRIDE II Edizione – IL PROGRAMMA

Dall’8 al 23 giugno 2023. la seconda edizione dell’evento diffuso nel territorio a Nord Ovest di Milano, allargato a 3 nuovi Comuni

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 6 giugno 2023 – Torna con la seconda edizione Il MilanoNordOvestPRIDE che si terrà dall’8 al 23 giugno 2023 per sempre sul territorio a Nord Ovest di Milano, con un ricco programma promosso dai Comuni di Bollate, Rho e Novate Milanese ai quali si aggiungono Baranzate, Settimo Milanese e Cornaredo. L’evento è promosso dall’Assessora alle Pari opportunità Lucia Albrizio e dal Consigliere delegato ai Diritti LGBTQIA+ Jordan Angelo Cozzi e si svolge in collaborazione con le associazioni Nuova Casa del Popolo di Novate M.se, Casa Azul – La Casa dei Diritti di Rho e GayMinOut LGBT Nord Milano. La grafica dei manifesti, come lo scorso anno, è stata realizzata dagli studenti dalla Scuola Arte e Messaggio di Milano coordinati dalla professoressa Maria Assunta Zigiotto.

In programma, dibattiti, concerti, mostre, spettacoli, incontri, sport presentazione di libri e sempre tanta musica che dall’8 al 23 giugno 2023 faranno soffiare sulle sei città coinvolte il vento dei diritti. Quattro gli appuntamenti di Bollate, pensati tra il ludico e l’impegnato che apriranno e chiuderanno la kermesse.

“La seconda edizione del MilanoNordOvestPRIDE con la moltitudine di appuntamenti proposti – ha spiegato Lucia Albrizio -, ci da occasione di confrontarci e verificare a che punto siamo nella costruzione di una società pacifica, priva di discriminazioni. Quest’anno ancora più prezioso grazie all’adesione di altri Comuni che condividono lo spirito del Pride e che testimonia l’importanza dell’unione nella difesa dei diritti civili e umani. Amministrazioni virtuose che mettono al centro l’essere umano”.

ECCO GLI EVENTI DI BOLLATE

8-23 giugno Biblioteca Bollate

Mostra fotografica “Famiglie”

In collaborazione con RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere). Riedizione del 2018

9 giugno ore 17,00 – HUB Cascina del Sole, Piazza Terracini

Laboratorio e testimonianza

Con Annalisa, Associazione Famiglie Arcobaleno

Lettura libro “Piccolo Uovo” e laboratorio con Biblioteca di Bollate

14 giugno – Parco di Via Piave – Ranokkio

Ore 18 – Per uno sport senza discriminazioni

Partita amichevole di basket tra le squadra Peacox Basket Milano, Pallacanestro Bollate Goss e Polisportiva Ardor Bollate (In caso di pioggia la partita si terrà al Palazzetto dello Sport di via Varalli)

Ore 19.00 – Per uno sport senza discriminazioni”

Con: Luca Paladini ( Consigliere Regionale e Fondatore de I Sentinelli di Milano), Mauro Dainelli (Presidente Pallacanestro Bollate Goss), Carlo Grassi (Allenatore prima squadra maschile e responsabile settore giovanile Polisportiva Ardor Bollate), Joseph Naklè (Presidente Peacox basket Milano) e Valeria Tandurella (Giocatrice Peacox Basket Milano)

Modera Lucia Albrizio (Assessora alla Cultura, Pace e Pari Opportunità)

Ore 21,00 – Spettacolo Alexandra – Drag Queen Live Band Show

23 giugno – Parco Martin Luther King, Exess

Ore 20,00 – Banchetti delle Associazioni Anpi Bollate-Baranzate, Associazione Luca Coscioni, Agedo, Gd Bollatesi, Soci Coop Bollate, Libreria Cuori Contenti e un gazzebo dedicato al trucco

Ore 21:30 – MNOPride Must Go On

Proiezioni video e testimonianze

Con Agedo Milano, Lucia Albrizio e Jordan Angelo Cozzi

Ore 22,00 Concerto MerQury Tribute Queen

La promozione degli eventi avverrà anche tramite canali social dedicati:

Si ringraziano: Anpi Bollate-Baranzate, Associazione Luca Coscioni, Agedo Milano, Biblioteca Bollate, Civica Scuola Arte e Messaggi, Emergency Volontari Milano Groane, Exess, Famiglie Arcobaleno, GayMinOut Cinisello Balsamo, Gd Bollatesi, Hub Cascina del Sole, Libreria Cuori Contenti, Peacox Basket Milano, Pallacanestro Bollate Goss e Polisportiva Ardor Bollate, Ranokkio Pub & Bar, Rete RE.A.DY, Soci Coop Bollate.