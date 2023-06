Corsico – Riaperto il bar all’interno del parco ex Pozzi

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 6 giugno 2023 – Il sindaco Stefano Martino Ventura ha inaugurato il bar all’interno del parco ex Pozzi, che da anni era chiuso e abbandonato al degrado. Una sfida che l’amministrazione comunale ha deciso di affrontare, per ricreare un polo di aggregazione per persone di ogni età alle porte di Milano.

Al taglio del nastro, oltre al gestore, c’era anche l’assessore Andrea Bertini che ha seguito da vicino, nelle scorse settimane, tutte le diverse fasi di ristrutturazione e di adeguamento degli spazi destinati al bar.

«Il parco ex Pozzi è una potenzialità rimasta poco valorizzata – commenta l’assessore al patrimonio Andrea Bertini – nonostante sia una meta per tanti sportivi e famiglie che transitano lungo il Naviglio. A distanza di dodici anni dalla sua chiusura, la riapertura del bar rappresenta un altro piccolo grande passo dell’amministrazione comunale per ridare valore ai nostri spazi, che negli anni sono stati abbandonati alle incurie del tempo. Anche se il cammino è ancora lungo – conclude l’assessore Bertini – siamo lieti di ridare a questa città e a questo luogo un altro volto a beneficio della nostra comunità».

Entro breve tempo, l’amministrazione comunale provvederà a sistemare il parco con l’installazione di nuovi giochi e la realizzazione di un’area fitness all’aperto.

Redazione