Nasce il Consulting hub in Florida: alleanza strategica per il prossimo Florida International Trade and Culture Expo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2023 – Anche per il 2023 torna, con grandi aspettative, l’ottava edizione del Fitce, il Florida International Trade and Culture Expo, un rilevante evento a carattere internazionale al quale partecipano imprese, investitori, istituzioni ed espositori locali ed internazionali. Il Florida International Trade and Culture Expo diviene sempre più una vera e propria “esposizione universale” nel corso della quale le imprese hanno la possibilità di entrare direttamente in contatto con numerosi rappresentanti governativi di spicco ed esperti del settore dell’export. Nel 2022, la società M.Ro Business Cooperation & Innovation Center ha presentato insieme al Ficte la prima edizione di Italian Delegation Made In Italy. In tale occasione, hanno partecipato 1588 realtà, inclusi 250 espositori e oltre 100 relatori sui temi del commercio internazionale, degli investimenti internazionali e della cultura. La Italian Delegation Made in Italy è stata la delegazione più numerosa ed importante dell’Expo. Una vetrina di straordinaria importanza per il nostro Made in Italy poiché si ha l’opportunità di stipulare fruttuosi accordi commerciali con aziende statunitensi e di altri Paesi americani partecipanti alla fiera. Nel tentativo di valorizzare, promuovere e abbattere ogni difficoltà burocratica, legale e fiscale, in occasione dell’evento di quest’anno, è nata un’alleanza strategica tra M.Ro Business Cooperation e lo studio legale Reboa Law Firm, con la finalità di lanciare un Consulting hub in Florida per servire le aziende italiane che voglio espandersi negli USA. La nuova alleanza consentirà alle imprese interessate ai mercati nordamericani, a partire dal grande evento fieristico della Florida, di essere accompagnate con cura certosina in ogni aspetto legale, burocratico, fiscale, divulgativo e di contatto, dall’individuazione delle aree economiche in cui operare, alla definizione delle strategie d’ingresso, al coinvolgimento di tutta l’organizzazione societaria nello svolgimento delle attività operative connesse all’internazionalizzazione e alle nuove strategie innovative di export.

In occasione della nuova alleanza, Romina Nicoletti, CEO della M.Ro Business Cooperation & Innovation Center e delegata italiana del Florida International Trade and Cultural Expo ha ribadito: “Con lo studio legale italo-americano Reboa Law Firm vogliamo rilanciare la nostra competenza e passione per il Made in Italy negli USA e far eccellere le aziende italiano sul mercato americano e in Florida. Per le nostre imprese vogliamo suggerire al Governo Italiano il modello proveniente dal Sudafrica che, attraverso un Ministero specifico dedicato alle PMI, intende valorizzare proprio le PMI quali realtà industriali, una visione dedicata interamente allo sviluppo delle piccole e medie imprese per le quali chiediamo attenzione, ulteriori abbassamenti della soglia del volume d’affari sottoposti a tassazione e una riduzione dell’aliquota massima dell’imposta sul reddito d’impresa. Salutiamo molto positivamente l’azione dell’attuale governo italiano in tema di promozione del Made in Italy, ma chiediamo più attenzione alle piccole imprese e con il nostro modello sperimentato in Florida vogliamo proporre una programmazione precisa e concreta che speriamo possa diventare una best practice”.

Redazione