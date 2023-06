Rho. Estate fra shopping, musica e spettacoli: al via Giovedì Summer Fest

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 6 giugno 2023 – Prenderà il via l’8 giugno la serie di eventi estivi dell’estate 2023 con negozi aperti fino a tarda sera e spettacoli nelle strade della città. Tre i punti del territorio rhodense in cui sarà garantita speciale animazione, con street food, concerti, balli e iniziative per i bambini: via Castelli Fiorenza, piazza Jannacci e piazza San Vittore.

In via Castelli Fiorenza, a partire dalle 19.30, sono previsti dall’8 giugno al 27 luglio, tutti i giovedì street food e golosità con AmaRhone, Rhop Birrificio, Eureka wine bar, Mastrorlando ristorante di pesce, gelateria Bagutto, Caffè Dante, Cozzi Massimo vendita lamponi, Birrificio Rhodense (a partire dal 15 giugno), Libreria San Vittore.

In piazza San Vittore il grande camion food truck comparso la sera dell’esibizione di ginnastica ritmica e artistica alla Settimana dello Sport campeggerà ogni giovedì, tranne il 29 giugno e il 6 luglio, con particolari specialità culinarie.

Qui il 15 e 22 giugno si sposteranno le postazioni di Ca’ nostra ed Eureka win bar, oltre a Libreria San Vittore, che per tutti i giovedì animerà, a partire dalle 18.30, letture animate in collaborazione con Citterio.

Il 29 giugno e il 6 luglio, in piazza ci saranno anche Ca’ nostra e Rhop Birrificio. Il 13 luglio Caffé Matteotti. Il 20 e 27 luglio, Bessi Extró.

In piazza San Vittore sono previsti appuntamenti musicali: il 15 giugno con Alteria & Toky da Virgin Radio, il 22 giugno con la band MefistoBrass, il 29 giugno dj set by TrashMilano.

Il 13, 20 e 27 luglio sul truck sarà previsto un deejay set con Fabio Mirabelli (in arte Fez).

Piazza Jannacci sarà il terzo polo di questa estate di divertimento: l’8 giugno accoglierà la Scuola di danza Asd Fly dance studio di Baranzate che proporrà balli su musiche latino americane, mentre il vicino Teatro Civico Roberto de Silva ospiterà il Concerto dell’Accademia Teatro alla Scala.

Il 15 giugno alle 21.30, è previsto lo spettacolo itinerante Loco-Motiv, nell’ambito del festival di teatro di strada Circonferenze. Ci saranno karaoke ed escape room a bordo di un singolare camion.

Il 22 giugno, silent disco con DJ set e cuffie. Il 29 giugno e il 13 luglio Note Esordienti, concerti di giovani band con lo spazio Mast; il 6 luglio e il 27 luglio jazz festival con l’Associazione Artchipel; il 13 luglio sempre Note Esordienti con il Mast. Il 20 luglio concerto di classica e contemporanea “Musica in una notte di mezza estate”.

In tutte le vie rhodensi i pubblici esercizi rimarranno aperti fino alle 23 e molti proporranno alcuni eventi.

“La stretta collaborazione avviata ha portato a un ricco cartellone artistico culturale per sostenere i negozi aperti il giovedì sera: una sfida che speriamo raccolga l’attenzione che merita – ha spiegato in conferenza stampa il Vice Sindaco Maria Rita Vergani – Attività con sede fissa si sono organizzate con strutture apposite per una sezione food all’aperto e il grande food truck comparso nella Settimana dello Sport sarà presente. Obiettivo è dare una mano ai negozi di vicinato e l’Assessora Giro ha saputo coordinare esperienze diverse, dalle letture animate per i piccoli al rock e al jazz per attirare tutti. In via Castelli Fiorenza avremo delizie per tutti i palati, mentre piazza Jannacci sarà polo del divertimento. Rho è una città viva, una comunità che sa mettersi in gioco e lavorare in squadra per offrire momenti interessanti e di qualità per il rilancio del commercio di vicinato e della vivibilità della città”.

“La sera dell’8 giugno avremo una anteprima, di solito si inizia alla metà del mese – spiega l’Assessora alla Cultura Valentina Giro – Si è costruito un palinsesto valido per due mesi grazie alla sintonia con Confcommercio e alla collaborazione di numerose realtà. Il dialogo è sempre aperto ma questa volta l’avere steso insieme il programma è una novità: sedersi a un unico tavolo con tante idee dimostra quanto a Rho si sia capaci di lavorare insieme e la Summer Fest mostrerà tutte le facce della città. Cuore pulsante resta piazza San Vittore, mentre piazza Jannacci sarà la piazza degli eventi e della cultura con un palco stabilmente montato. L’8 giugno si partirà con il latino americano mentre nel Teatro Civico suonerà l’Accademia del Teatro alla Scala. Poi ci incroceremo con Circonferenze e ci saranno diverse proposte legate ai giovani, con band e deejay, con Mast e altri progetti educativi, grazie all’impegno dell’assessore Paolo Bianchi. Avremo silent disco e Accademia Crepaldi e serate coinvolgenti di jazz, anche a Villa Burba. Le letture animate della Libreria San Vittore conteranno sulla sponsorizzazione di Citterio e potremo fruire di diverse proposte di food e drink. Via Castelli Fiorenza accoglierà una proposta articolata, mentre diversi locali proporranno al loro interno menù speciali e intrattenimenti. L’unione fa la forza. Non è un periodo facile per i centri cittadini, per la presenza dei grandi centri commerciali e per la vicinanza con Milano, ma la coesione, il fare rete, permettono di essere attrattivi. C’è aria di vacanza, manca solo il mare: lo abbiamo messo in locandina, per fare sentire che lo spirito è quello, spensieratezza, shopping e divertimento”.

“Le difficoltà non mancano, tutti insieme le supereremo. I negozianti hanno capito che unendosi si diventa più forti e competitivi – spiega la presidente della delegazione rhodense di Confcommercio, Patrizia Giudici – La novità di questo 2023 è che, accanto a quanto organizzato dall’Ufficio Cultura del Comune, anche i pubblici esercizi si sono attivati per spostarsi dalle loro location e mettersi su strada per ravvivare la città con musica e food. Auspichiamo che tanta gente venga a percorrere le vie del centro, per godere di un po’ di svago ma anche per fare shopping. Ringrazio Lorena Biasioli e Francesco Di Scianni, della delegazione Confcommercio, che si sono dati da fare per coordinare le varie attività e ringrazio gli sponsor (Buzzetti, NuovEnergie, Assicurazioni Generali, Class Home), la Polizia locale e la Protezione civile. Nei giovedì estivi Rho dimostrerà di essere una città allegra e conviviale. Ci scusiamo con i residenti, ma è bello avere un centro vivo e attivo, un centro città morto aprirebbe la via al degrado. Tante attività si sono messe in gioco, ora tocca ai cittadini, di Rho e dei dintorni, partecipare. Alla Summer Fest si avvicinano culture diverse, stili diversi, ma la città appare compatta e volta a rilanciare il commercio e la partecipazione. Una iniezione di positività: tutti hanno messo un pezzetto, non vogliamo lamentarci ma agire insieme per far crescere Rho”.

“Si potrà assaggiare di tutto, non mancheranno birra e vino – spiegano Lorena Biasioli e Francesco Di Scianni – Non è la sagra con panino e salamella, in alcuni ristoranti ci saranno anche chef stellati e le proposte sono tutte di buon livello. Mettere tutti al tavolo non è stato facile ma siamo sulla strada giusta. Tante attività si sono fidate di Comune e Confcommercio, affittando o acquistando nuove strutture. E’ il modo giusto di reagire”.

Redazione