Torna OSA360, il più grande evento di networking per imprenditori in Italia, il 27-28 ottobre 2023 a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2023- OSA Communty, la prima e più grande community di imprenditori italiana, fondata da Mirco Gasparotto, presidente del Gruppo Arroweld Italia e guru europeo nell’ambito del coaching dirigenziale e personale, torna con la sua convention annuale il 27-28 ottobre 2023, in una location speciale il centro ALLIANZ MiCo di Milano, nel cuore del business italiano.

OSA 360, forte del successo dell’anno passato, è oramai un format collaudato, di aggiornamento e networking, realizzato da imprenditori per imprenditori, che ha già visto l’adesione di relatori di spicco – i grandi dell’imprenditoria italiana – Urbano Cairo, Brunello Cucinelli.

L’edizione di quest’anno prevederà speech esclusivi di Marco Benatti (Founder di Virgilio), Dario Roncadin (Roncadin S.p.A), Giovanni Fiorini (Fiorini Packaging) e Sebastiano Barisoni (Vicedirettore Esecutivo Radio 24), ma si attendono altri grandi nomi.

Osa Community è il più ampio network di imprenditori in Italia, divenuto, in 7 anni di attività, il primo punto di riferimento, collaborazione e conoscenza per chi fa impresa. Con 1500 imprenditori, oltre 15 sedi attive, OSA è una rete concreta che vanta l’appoggio di tanti grandi nomi di imprenditori italiani, tra cui Vincenzo Divella, Divella S.p.A., Angelo Mastrolia, Newlat Food S.p.A..

Come racconta Mirco Gasparotto, Presidente del Gruppo Arroweld Italia e fondatore di OSA Community, “OSA Community è nata da un presupposto: fronteggiare la mancanza di tempo nella vita degli imprenditori – tempo per migliorarsi, conoscere, formarsi. Vuole infatti essere un luogo di incontro, fatto da imprenditori per imprenditori, ovvero una fonte di

informazioni di valore, pratiche, dirette, impossibili da trovare altrimenti. Osa è solo sostanza. In sei anni ci siamo ampliati, con 15 sedi, divenendo la prima rete di imprenditori in Italia; un successo che conferma l’impellenza di un bisogno: quello degli imprenditori di ricevere risposte concrete e confrontarsi con chi conosce il proprio mondo.”

La due giornate vedranno un programma serrato e frizzante di speech, testimonianze e attività di confronto per soli imprenditori, ove si avrà modo di affrontare, in tempi potenti e concentrati, temi e problematiche della vita imprenditoriale, con soluzioni concrete, innovative e di valore, perché di prima mano.

