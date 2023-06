Al via domani il Forum Legal Next 2023 promosso da Deloitte Legal: “Come le tecnologie trasformeranno la professione dell’Avvocato”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2023 – “Come le tecnologie trasformeranno la professione dell’Avvocato”: questo il titolo del primo appuntamento dell’evento annuale del Forum Legal Next promosso da Deloitte Legal che si terrà l’8 giugno a Milano nella Deloitte Greenhouse (Via Tortona 25) dalle 9 e 30.

“Le nuove tecnologie – spiega Carlo Gagliardi, Managing Partner Deloitte Legal – stanno cambiando profondamente il ruolo tradizionale dell’Avvocato e la sua storica funzione di intermediazione della conoscenza legale rispetto alle esigenze del cliente. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale l’attività di intermediazione verrà progressivamente meno, anche perché sempre di più le macchine saranno in grado di rispondere da sole anche quesiti complessi. Di fronte gli evidenti impatti di questa rivoluzione sembra prevalere tra gli addetti ai lavori una sorta di istinto di conservazione piuttosto che la consapevolezza della necessità dell’adattamento e dell’interpretazione del nuovo con l’obiettivo di guidare il cambiamento ed evitare il rischio di pregiudicare la professione stessa. Da queste considerazioni nasce l’idea di promuovere uno spazio di confronto autorevole, ampio e periodico sui trend in atto e sul futuro professionale che ci attende. Questo lo scopo del Forum Legal Next che quest’anno parte con la presenza di Richard Susskind, uno dei massimi esperti a livello internazionale della trasformazioni in atto nelle professioni.”

L’evento sarà aperto da Carlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal. Subito dopo è previsto l’intervento di Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Seguiranno, successivamente, i sette talk tematici della durata di un’ora ciascuno che prevedono la partecipazione di numerose personalità e coordinati da importanti avvocati di Deloitte Legal. Si aprirà con il talk dedicato alla presentazione del libro “Il futuro delle professioni: come la tecnologia trasformerà il lavoro dei professionisti” con l’autore del testo, Richard Susskind e Carlo Gagliardi, autore della prefazione nella versione in italiano del libro edito da Rubbettino. In sequenza e della durata di un’ora seguiranno gli altri talk in calendario dai titoli: “La giustizia 4.0 tra Giudice robot e cyberAvvocato”, “Infrastrutture: I porti italiani e la svolta digital e ecosostenibile”, “La sostenibilità nella creazione del valore aziendale”, “Appalti pubblici, azione amministrativa e nuove tecnologie”; “Intelligenza artificiale: rapporto di lavoro tra opportunità e criticità”; “La nuova era del General Counsel: Time to build 2023”.

Alle 15 il Talk “Appalti pubblici, azione amministrativa e nuove tecnologie” che vedrà tra i relatori del talk il Presidente dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia, il Presidente di sezione del Consiglio di Stato e già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Roberto Garofoli, il Consigliere di Stato Giovanni Gallone e la Presidente di Assimpredil ANCE Regina De Albertis.

“La pervasività delle nuove tecnologie- spiega Deloitte Legal- sta cambiando le fondamenta della nostra società moderna in molteplici declinazioni, compresa la professione dell’avvocato. Un cambiamento che presuppone una riflessione costante e aggiornata sugli effetti contingenti, e di prospettiva, di una rivoluzione nella quale siamo immersi e che solo parzialmente riusciamo a cogliere nelle sue potenzialità e criticità. Sullo sfondo si intravede e percepisce una svolta epocale. Dobbiamo necessariamente tenere il passo del cambiamento che avanza, saperlo interpretare e laddove possibile indirizzarlo. A tal scopo Deloitte Legal ha deciso di lanciare un importante appuntamento periodico annuale di confronto corale sul futuro che ci attende dietro l’angolo, e sulle ricadute che tutto questo avrà sulla professione dell’Avvocato. Forum Legal Next, infatti, è un format di una giornata che sarà animato da molteplici talk tematici, oltre un talk di apertura, che prevede il coinvolgimento di numerosi professionisti, general counsel, vertici delle associazioni e istituzionali che si confronteranno sui principali trend del futuro legal”.

